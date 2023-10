Von Lina Krauß, München

Die Karte mit den Siegern der Landtagswahl ist wie gewohnt in Bayern fast komplett schwarz. In Niederbayern mit orangen, in München mit grünen Einsprengseln. Doch betrachtet man die 91 Stimmkreise nach Platz zwei, ist Bayern plötzlich viel bunter: 35 Mal sind die Freien Wähler Zweiter, je 24 Mal die AfD und die Grünen. Acht Mal belegt die CSU den zweiten Platz - sonst sind sie immer Erster.