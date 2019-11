Die Landtagsgrünen haben ihre Führungsspitze in der Fraktion neu sortiert. Neuer stellvertretender parlamentarischer Geschäftsführer ist der Abgeordnete Tim Pargent aus Oberfranken. Der finanzpolitische Sprecher hat sich in einer Stichwahl am Mittwoch gegen drei Mitbewerber durchgesetzt. Zusammen mit dem parlamentarischen Geschäftsführer Jürgen Mistol wird Pargent, 26, die Grünen im Ältestenrat des Landtags vertreten. Er folgt auf die Schwäbin Eva Lettenbauer, die ihr Fraktionsamt nach ihrer Wahl zur grünen Landesvorsitzenden niedergelegt hat.

Als Landeschefin hat Lettenbauer im oberpfälzischen Teublitz den hundertsten neuen Ortsverband seit der Landtagswahl vor gut einem Jahr präsentiert. Insgesamt zählen die Grünen in Bayern jetzt 430 Ortsverbände. Man habe sich auf viel Arbeit eingestellt, sagte Co-Landeschef Eike Hallitzky. Stattdessen seien die hundert Neugründungen "fast ein Selbstläufer" gewesen. Am meisten Zulauf haben die Grünen in Oberbayern, dort entstanden in den vergangenen zwölf Monaten 38 Ortsverbände. Es folgen Unterfranken (16), Schwaben (14), Mittelfranken (10), Oberfranken (9) und Niederbayern (8). In der Oberpfalz kamen fünf Ortsverbände hinzu.