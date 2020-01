Die SPD-Landtagsfraktion bekommt bei ihrer Winterklausur prominenten Besuch aus Berlin. Die neue Parteichefin Saskia Esken nutzt das Treffen zu einem Antrittsbesuch in München. Sie wird zum Auftakt am kommenden Dienstag erwartet und das Thema "sozialer Fortschritt im digitalen Zeitalter" begleiten. Neben Esken erwarten die 22 SPD-Abgeordneten weitere Gäste aus Verbänden, Wissenschaft und Kommunalpolitik. Auf der Agenda stehen außerdem Verkehr, Kitas, Wohnen und Klimaschutz sowie das Ziel, die Bürgerdemokratie in Bayern zu stärken. "Wir wollen Gesellschaft gemeinsam gestalten: durch faire Chancen für alle, durch starke Kommunen und durch eine kraftvolle Zivilgesellschaft", sagt SPD-Fraktionschef Horst Arnold. Die Klausur findet kommende Woche von Dienstag bis Donnerstag im Landtag statt.