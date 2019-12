Der Landtag hat eine schwule Parlamentariergruppe. "Unter Männern: Am Rande der gestrigen vorweihnachtlichen Feier im Bayerischen Landtag haben die Kollegen Sebastian Körber, Florian Siekmann und ich spontan die schwule Parlamentariergruppe gegründet", schrieb der Abgeordnete Jürgen Mistol (Grüne) am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite. Siekmann ist ebenfalls Mitglied bei den Grünen, Körber gehört der FDP-Fraktion an. Mistol hofft, dass sich weitere Abgeordnete der Gruppe anschließen: "Und übrigens: Wir nehmen auf Anfrage auch gerne weitere Kollegen in die Gruppe auf." Es handle sich allerdings nicht um eine offizielle Gemeinschaft, sagte Mistol, regelmäßige Treffen seien vorerst nicht geplant. Von Besuchergruppen werde er öfter nach privaten Dingen gefragt. Seine Erfahrung, wenn er offen über seine Homosexualität spreche: "Es kommt positiv an." Auch deshalb hält Mistol es für "gut, wenn man sichtbar macht, dass es verschiedene Lebensentwürfe gibt". Abgeordnete sollten Vorbilder sein und die gesamte Gesellschaft repräsentieren. Weitere Anfragen auf Mitgliedschaft seien bislang nicht eingegangen, auch gleichgeschlechtlich orientierte Frauen seien willkommen.