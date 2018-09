27. September 2018, 19:15 Uhr Politik in Bayern Die bevorstehende Zeitenwende ist im Landtag schon spürbar

In der letzten Plenarsitzung der Legislaturperiode beharken sich die Parteien noch einmal gegenseitig. Aber Koalitionsfragen werfen ihre Schatten voraus.

Von Lisa Schnell und Wolfgang Wittl

Endlich hat Natascha Kohnen ihre Bühne. Es ist halb elf am Donnerstag, die 140. Vollsitzung des Bayerischen Landtags - die letzte in dieser Wahlperiode - läuft seit einer Stunde. Hier ist die Welt für die SPD noch in Ordnung. Kohnen darf als erste Politikerin auf die Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder antworten, es ist das Privileg der stärksten Oppositionsfraktion. Kohnen schaltet sofort auf Angriff. Sie wirft der CSU "krachlederne Arroganz" vor und Söder, dass er "ertrinkende Menschen im Mittelmeer als Asyltouristen bezeichnet" habe. Letzteres stimmt zwar nicht, versetzt die CSU-Fraktion aber in kollektive Empörung.

Kohnen redet sich in Fahrt, sie präsentiert sich diesmal ja auch einem Publikum vor den Bildschirmen. Die Plenarsitzung wird live im Bayerischen Fernsehen übertragen, doch bei der wichtigeren Sendung am Abend zuvor war Kohnen selbst nur Zuschauerin. Das TV-Duell im BR bestritten Söder und Ludwig Hartmann von den Grünen, die in Umfragen klar vor der SPD liegen. 70 Minuten, beste Fernsehzeit, so viele Zuschauer wie noch nie: 740 000 Menschen verfolgten die Auseinandersetzung am Mittwoch, 30 000 mehr als vor fünf Jahren zwischen Horst Seehofer und Christian Ude. Mehr Aufmerksamkeit in Bayern geht nicht. Und viele Zuschauer fragten sich hinterher: Was läuft da eigentlich genau zwischen der CSU und den Grünen?

Es war interessant zu beobachten, wie Söder und Hartmann einerseits inhaltliche Unterschiede betonten und andererseits trotzdem keine Tür für Verhandlungen zuschlugen. Dass die CSU nach der Landtagswahl am 14. Oktober (mindestens) einen Regierungspartner benötigt, daran lassen sämtliche Umfragen keinen Zweifel. Und wer gesehen hat, wie respektvoll Söder und Hartmann sich abseits der Kameras begegneten, fragte sich verwundert: Ist die kulturelle Kluft, die eingefleischte Parteigänger beider Seiten nicht müde werden zu betonen, im Zweifel doch überwindbar? Wer denn morgen auf seine Regierungserklärung antworte, will Söder von Hartmann beim Hinausgehen wissen. Katharina Schulze, seine Ko-Fraktionschefin, sagt Hartmann. "Ihr habt es gut", sagt Söder: "Ihr seid zu zweit, ich bin allein."

In der CSU ist bislang keinem aufgefallen, dass Söder das Programm des Alleinunterhalters überfordert hätte. Hundert Einzelprojekte hat er in seiner ersten Regierungserklärung im April vorgestellt. Am Donnerstag erwähnt er gefühlt einhundert Mal ein Wort: "Stabilität." Den Anfang seiner Rede baut er zur Leistungsschau der Staatsregierung um. Vollbeschäftigung, Wirtschaftswachstum, Sicherheit, Bildung, Finanzkraft - überall sei Bayern spitze. Und immer wieder stellt Söder die Frage: "Ist das Zufall? Nein, es ist das Ergebnis einer langfristigen, stabilen Politik." Doch die Welt verändere sich. Söder warnt vor einer Zerfaserung der Gesellschaft, vor dem Erstarken radikaler Bewegungen, wie es in Europa festzustellen sei. Er sagt: "Meine tiefe Überzeugung ist: Volksparteien werden dringender denn je gebraucht."

Söder zeichnet große Linien, macht aber auch konkrete Vorschläge: Um finanzschwachen Mietern mehr Sicherheit zu bieten, will er die Bindungsfrist für Sozialwohnungen von 25 auf 40 Jahre verlängern - übrigens eine alte Forderung der Grünen. Er will noch mehr Behörden aus Ballungsräumen ins Land verlagern. Ein neues Auslandsinstitut soll den internationalen Jugendaustausch fördern. Und immer wieder will er "Brücken bauen".

Die Opposition nimmt ihm die Rolle des versöhnlichen Brückenbauers nicht ab. Als Söder vom "Märchenland" Bayern spricht, ruft der Grüne Thomas Mütze: "Und Sie sind der Märchenkönig!" Den Applaus aller Abgeordneten bekommt Söder für seine Angriffe auf die AfD. "Wer sich selbst als Strafe Gottes bezeichnet, hat hier im Parlament nichts verloren." Es wirkt, als klatschten die Abgeordneten trotzig gegen die unvermeidliche Zukunft an.

Angriffe auf die Grünen überlässt Söder seinem Fraktionschef Thomas Kreuzer. Kreuzer hat bereits mehrmals im Wahlkampf eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen, wie er denken viele in der CSU. Von Söder war derlei noch nicht zu hören. Als Umweltminister trieb er einst selbst einen naturfreundlichen Kurs voran. Mit seiner Absage an den Donau-Ausbau stand er ziemlich allein in der Partei. Auch Söder favorisiert zwar im Zweifel ein bürgerliches Bündnis mit Freien Wählern oder der FDP. Doch sollte er vor der Wahl zwischen SPD und Grünen stehen, bevorzugte er wohl er die Grünen. Könnte er seine Partei in so ein Bündnis mitnehmen?

Wer CSU-Fraktionschef Kreuzer reden hört, darf daran zweifeln. Wo Grüne regierten, herrschten "Zustände wie bei Al Capone in Chicago und noch schlimmer". Grüne verbündeten sich "mit Chaoten", seien keine Naturschutz-, sondern eine "Nitratpartei", poltert Kreuzer: "Nur kritisieren und nichts auf die Reihe zu kriegen, das lassen wir Ihnen nicht mehr durchgehen."