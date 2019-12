Wegen versuchten Totschlags hat das Landshuter Amtsgericht Haftbefehle gegen zwei Männer erlassen. Das teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am Montag mit. Am frühen Sonntagmorgen sollen die Männer, 28 und 32 Jahre alt, einen 37-Jährigen im Landshuter Stadtgebiet niedergeschlagen haben. Wegen Kopfverletzungen musste das Opfer in ein Krankenhaus. Der Tat ging offenbar ein Streit voraus, die genauen Hintergründe sind laut Polizei aber noch unklar. Auch gegen eine dritte Person, einen 33-Jährigen, wird ermittelt. Derzeit gebe es aber keine Hinweise, dass er an der Tat unmittelbar beteiligt war.