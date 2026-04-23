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LandshutEinbrecher schläft tagelang vor Supermarkt – und bricht wohl mehrfach ein

Die Polizei kontrollierte den Mann – und fand in seinem Wagen diverse Gegenstände aus dem Markt.
Die Polizei kontrollierte den Mann – und fand in seinem Wagen diverse Gegenstände aus dem Markt. Foto: Jan Woitas/dpa

Ein Filialleiter ruft die Polizei, weil in einem Auto vor seinem Markt ein Mann wohne, zugleich sei es in diesem Zeitraum zu fünf Fehlalarmen im Markt gekommen. Das hatte Gründe.

Ein 51-Jähriger hat tagelang in seinem Auto auf einem Supermarktparkplatz übernachtet – und ist in der Zeit wohl mehrfach in den Laden eingebrochen. Der Filialleiter hatte die Polizei verständigt, weil ein Mann seit über einer Woche in dem abgestellten Auto wohne, wie die Polizei mitteilte. Zugleich sei es in diesem Zeitraum zu fünf Fehlalarmen im Markt gekommen. Daraufhin kontrollierten die Beamten den Mann – und fanden in seinem Wagen diverse Gegenstände aus dem Markt, wie es weiter hieß.

„Eine Überprüfung der Videoaufzeichnung im Markt ergab, dass es sich nicht um Fehlalarme handelte, sondern der 51-Jährige tatsächlich im Markt mit einer Taschenlampe unterwegs war“, schilderten die Beamten. Dazu stellten sie drei beschädigte Außentüren mit Spuren eines Hebelwerkzeuges fest. Ein dazu passender Schraubenzieher habe im Auto des Mannes gelegen, gegen den nun wegen mehrerer Delikte ermittelt wird.

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