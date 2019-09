In Häusern der Kinder- und Jugendpsychiatrie gehören Krisen zum Alltag (unser Bild). Wie in Landshut damit umgegangen wurde, stößt indes auf Kritik.

Die in der Fachwelt äußerst umstrittenen Behandlungsmethoden in der Landshuter Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) haben womöglich auch juristische Konsequenzen. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Landshut auf Anfrage bestätigte, prüfen Ermittler gegenwärtig, ob in Krisenfällen bei der Behandlung der jungen Patienten unter Umständen gegen Recht und Gesetz verstoßen wurde. Gegen die Einrichtung war unter anderem der Vorwurf laut geworden, dort würden Patienten in Krisensituationen häufiger als notwendig an Betten festgebunden. In einem Fall etwa war ein siebenjähriger Bub fünf Stunden lang ans Bett fixiert worden, wie durch Dokumente belegt ist.

Rechtliche Bedenken melden externe Kritiker insbesondere am sogenannten Stufenplan an, der in Landshut seit vielen Jahren zur Anwendung kam. Zu diesem hieß es: Dass Patienten ihr Zimmer nicht auf eigenen Wunsch verlassen dürften, sei "eine freiheitsentziehende Maßnahme" - und das sei, über Tage hinweg, "spätestens seit 1. Oktober 2017" nicht mehr legal. Zumindest therapeutisch bedenklich seien weitere Inhalte dieses Stufenplans. Die Vorgabe etwa, dass Patienten allen Aufforderungen ohne Diskussion nachzukommen hätten, zementiere "ein Machtverhältnis wie beim Militär", wie es Renate Schepker, die Regionaldirektorin beim Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, ausdrückte. Schepker hatte sich, wie weitere renommierte Fachleute auch, intensiv mit dem Landshuter Stufenplan auseinandergesetzt und ihrerseits die rechtliche Überprüfung einiger Inhalte empfohlen.

Von sogenannten Vorermittlungen, denen bei Erhärtung eines Tatverdachts sodann die eigentlichen Strafermittlungen folgen, will der Sprecher der Staatsanwaltschaft Landshut unterdessen noch nicht sprechen. Zudem stünden derzeit auch keine konkrete Personen im Zentrum der laufenden Überprüfung. Toni Schuberl, der rechtspolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, begrüßt, "dass nun zumindest diese Überprüfung stattfindet".

Schuberl hatte nach Bekanntwerden der Unstimmigkeiten in der Landshuter Kinder- und Jugendpsychiatrie eine Anfrage an die Staatsregierung gestellt, in der er unter anderem wissen wollte, wie oft junge Patienten in Bayerns psychiatrischen Einrichtungen ans Bett fixiert werden - und wie dies in den Jahren zuvor gehandhabt wurde. Auch fragte Schuberl nach, ob in der Sache Landshut ermittelt werde.

Eines aber sei ihm dabei wichtig: Es sei nicht sein Ziel gewesen, strafrechtliche Ermittlungen anzustoßen, sondern vielmehr, darauf hinzuwirken, dass zum Wohl der Patienten das Landshuter Behandlungskonzept überdacht wird. "Was hier augenblicklich stattfindet, verstehe ich als einen Schuss vor den Bug. Das betrifft auch jene, die im Bezirk Niederbayern für die Einrichtung politisch verantwortlich sind", sagt er. Seine Anfrage ist noch nicht beantwortet. Aber: "Tags drauf wurde in einer Sondersitzung der Stufenplan mit sofortiger Wirkung verboten", erfuhr Schuberl per Mail. Darin heißt es auch: "Wenn man all das zusammenrechnet, geht es um strafrechtlich relevante Tatbestände, deren Vertuschung" - sowie auch um die "Existenzsicherung verschiedener Personen bis in höchste politische Kreise".

Wie indes der Bezirk Niederbayern mitteilt, wird der Stufenplan seit 7. August ersetzt "durch eine grundsätzliche individuelle Planung" der Therapie und der "notwendigen Sicherheitsmaßnahmen". Dass die Vorwürfe gegen die KJP Landshut überhaupt an die Öffentlichkeit gelangten, liegt letztlich an einer Stellungnahme des Bezirks von Anfang Juli. Darin wehrte sich Hermann Spießl, der Ärztliche Direktor des Bezirkskrankenhauses Landshut, gegen "schwere Vorwürfe" durch den seinerzeit aktuellen KJP-Chefarzt Dietmar Eglinsky und teilte mit, dass man sich von diesem getrennt habe - nach gerade einmal neun Monaten. Eglinsky hatte sich nach seinen gescheiterten Reformbemühungen an die Öffentlichkeit gewandt. Mittlerweile ist er in einer anderen psychiatrischen Einrichtung tätig.