Von Lisa Schnell

Christa Jones steht vor ihrem Sekretär im Wohnzimmer, der jetzt ein Altar ist. Eine Kerze flackert in einem Windlicht, daneben in einem goldenen Rahmen die Trauerkarte ihres Vaters: Heinz Klose, lila Blumen und das Bild, auf dem er sie direkt anlächelt. Auf der Ablage liegen die Dinge, die er immer bei sich hatte, seine Goldkette, sein Schlüsselanhänger. Jones blickt raus in den Frühling. An so einem Tag wäre er mit dem Rad gekommen, sagt sie. Er brachte ihr die Zeitung, mittags fuhr er zu Brandt, der Zwiebackfabrik, wenn es in der Kantine einen guten Schweinebraten gab. Er war 88 Jahre alt, "immer unterwegs", sagt Jones, die 66 Jahre alt ist und immer noch "Papa" sagt: "Der Papa war eigentlich fit."