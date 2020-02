Am späten Samstagabend hat ein vermummter, bewaffneter Unbekannter versucht, eine Tankstelle in Landshut zu überfallen. Der Täter kam laut Polizei kurz nach 22 Uhr in der Podewilstraße an, aber der Tankstellenmitarbeiter hatte bereits Feierabend und kurz zuvor die Türe abgeschlossen. Der Vermummte klopfte mit der Pistole an die Tür und verlangte, dass der Kassierer ihn einließ. Weil dieser sich weigerte, fuhr der Unbekannte schließlich mit dem Fahrrad Richtung Innenstadt davon. Die Kriminalpolizei Landshut ermittelt und sucht Zeugen. Die Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.