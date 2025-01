„Maya zu verlieren ist der größte Schmerz in meinem Leben“

Urteil bei Raser-Prozess in Landshut

Bei einem Autorennen in Niederbayern stirbt die unbeteiligte Maya M., 21. Zwei Männer werden verurteilt, doch damit ist die Geschichte nicht vorbei. Es geht um junge Männer und schnelle Autos, eine Mutter, die erst den Ehemann und jetzt eine Tochter verlor, und den Tatort Landstraße.

Von Max Fluder, Landshut

An dem Tag, an dem Maya M. starb, sollte ihr Erwachsenenleben erst so richtig beginnen. Es war schon spät geworden im Juli 2024, als sie im Auto bei Florian B., einem ihrer engsten Freunde, vorfuhr. Maya hatte da gerade ihre Ausbildung zur Bankkauffrau abgeschlossen. Nun wollte sie bei B. ihr Motorrad abholen und damit weiterfahren.