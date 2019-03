5. März 2019, 18:30 Uhr Landshut Jugendliche im Drogenrausch

Wahnvorstellungen, Blutspuren und jede Menge Drogen: Eine Party unter fünf Jugendlichen ist in Landshut völlig aus den Fugen geraten. "Die Jugendlichen zwischen 16 und 17 Jahren haben sich am Freitagabend bei einem 17-Jährigen getroffen, dessen Eltern offenbar nicht da waren", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. "Dabei haben sie einen Drogenmix eingeschmissen - darunter LSD - und sind völlig ausgeflippt". Unter anderem ist ein 16-Jähriger mit Wahnvorstellungen auf die Straße gerannt und vor mehrere Fahrzeuge gesprungen; zweimal wurde er dabei leicht angefahren. Nachbarn sahen die Blutspur im Treppenhaus und riefen die Polizei.