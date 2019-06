18. Juni 2019, 18:52 Uhr Landshut Gefälschte Pfandflaschen

Eine große Menge an gefälschten Pfandflaschen hat ein 42-Jähriger in einem Supermarkt in Niederbayern zu Geld zu machen versucht. Der Mann hatte im Landshuter Stadtteil Münchnerau rund 90 Flaschen am Automaten abgegeben, als dem Marktleiter ein Kleintransporter mit ausländischem Kennzeichen und einer Vielzahl weiterer Pfandflaschen auffiel, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Supermarktleiter rief die Beamten. Bei der Fahrzeugkontrolle stellten diese weitere rund 25 000 Flaschen mit falschem, aufgeklebtem Pfandlogo sicher. Nach eigener Darstellung hatte der Mann die Flaschen in Polen für rund 3800 Euro gekauft.