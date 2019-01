29. Januar 2019, 18:40 Uhr Landshut Feuer in Löschenbrandstraße

Ausgerechnet in der Löschenbrandstraße im Landshuter Ortsteil Löschenbrand (Niederbayern) hat am Dienstag ein Auto gebrannt. Gelöscht hat die Freiwillige Feuerwehr den Brand mit Wasser und Schaum, wie ein Sprecher sagte. Die 77 Jahre alte Fahrerin wurde durch den Rauch leicht verletzt, berichtete ein Polizeisprecher. Retten konnte die Feuerwehr das brennende Auto allerdings nicht mehr. Warum es Feuer fing, war zunächst unklar. Der Leiter des Landshuter Stadtarchivs, Gerhard Tausche, erklärte am Dienstag die Herkunft des Straßen- und Ortsnamens: Er gehe wohl auf den Obst- und Gemüsebauern Simon Leschenbrand zurück, der im 14. Jahrhundert lebte. Gerhard Tausche vermutete, dass der Name des Bauern durchaus von den Worten Brand und Löschen herrühren könnte. Denn früher sei es üblich gewesen, dass Bauern Brandrodungen durchführten, um Platz für neue Ackerflächen zu gewinnen.