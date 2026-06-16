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Mögliche Untreue und DiebstahlStaatsanwaltschaft klagt ehemaligen Sparkassen-Manager an

Lesezeit: 4 Min.

Der Beschuldigte war seit 2009 für das komplette Privatkundengeschäft des Kreditinstituts in allen Geschäftsstellen verantwortlich.
Der Beschuldigte war seit 2009 für das komplette Privatkundengeschäft des Kreditinstituts in allen Geschäftsstellen verantwortlich. Illustration: Katharina Wutta

Eine 100-jährige Sparkassenkundin wirft ihrem früheren Kundenbetreuer vor, sie um Goldmünzen und 100 000 Euro gebracht zu haben. Nach mehrfach eingestellten Ermittlungen erhebt die Staatsanwaltschaft nun überraschend Anklage gegen den Mann.

Von Patrick Wehner

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Nun also doch: Im Fall einer 100-jährigen Seniorin, der mehr als 100 Gold- und Silbermünzen und 100 000 Euro von ihrem Sparkassen-Kundenbetreuer gestohlen worden sein sollen, erhebt die Staatsanwaltschaft Landshut Anklage. Das bestätigte das zuständige Amtsgericht Landau auf Nachfrage der SZ. Die Staatsanwaltschaft sieht nun einen hinreichenden Tatverdacht gegen einen ehemaligen Sparkassenangestellten, der die Frau jahrelang persönlich betreute. Bereits dreimal hatte die Behörde in den vergangenen Jahren ihre Ermittlungen eingestellt, zuletzt im Januar 2026. Die Verdachtsmomente reichten den Strafverfolgern nicht für eine Anklage.

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