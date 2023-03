Neues Kapitel in der Luftfahrt: Calin Gologan, Gründer der Firma Elektra Solar in Landsberg (links), und Pilot Uwe Nortmann präsentieren den neuen Solarflieger "Elektra Trainer".

Von Hans Kratzer, Landsberg am Lech

Das Ansehen der Fliegerei hat im Zuge der Klimadebatten stark gelitten, von Flugscham ist ständig die Rede, und besonders die kurzen Inlandsflüge sind wegen der dadurch erzeugten Emissionen stark in die Kritik geraten. Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt, hat nun eine kleine Firma in Landsberg am Lech ein Flugzeug entwickelt, das zumindest den Flugbetrieb auf kurzen Strecken sowie den Flugschulbetrieb revolutionieren könnte.