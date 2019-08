2. August 2019, 18:47 Uhr Landleben Dr. Müllers Abenteuer

"Närfenberuhigungsmittel, große Packunk": Im Nachlass eines Hausarztes aus Mitterfels finden sich viele Patientenbriefe und Anekdoten. Sie erzählen von einer Zeit, in der Menschen noch 30 Kilometer in die Sprechstunde liefen und ihr Gebiss in der Kaffeetasse verwahrten

Von Hans Kratzer

Der Alltag ist das Mistbeet für die besten Anekdoten, das wissen gerade jene Menschen, die beruflich viele Kontakte pflegen, seien es die Postboten, die Bierfahrer und die Ärzte, die noch Hausbesuche machen. Das tat früher auch der Mitterfelser Landarzt Dr. Josef Müller, dem einmal im Winter ein Schulbub vor das Auto sprang. Er stieg aus und fragte den Knaben erschrocken, ob ihm etwas fehle. Der war zwar bleich im Gesicht, aber schnell wieder auf den Beinen. Wie Müller später erzählte, habe der Bub geantwortet: "Na, mia fait nix, aber in d'Hosn hab i gsoicht!" (Zu deutsch: Nein, mir fehlt nichts, aber in die Hose habe ich gebieselt!).

Der Arzt Dr. Müller ist 1984 gestorben, er wurde 76 Jahre alt und wäre trotz seines segensreichen Wirkens längst vergessen, wenn es da nicht ein seltenes Vermächtnis gäbe. Müllers Frau hat nämlich viele Briefe archiviert, die Patienten ihrem Mann geschrieben haben. Inhaltlich bieten diese Papiere ein Panoptikum der gesundheitlichen Nöte und der medizinischen Lage auf dem Land von der 1940er Kriegsära bis in die 1970er- Jahre. Eine Welt, in der acht bis zehn Standardmedikamente noch gegen die meisten Krankheiten herhalten mussten und die Errungenschaften der heutigen Medizin und der Krankenversorgung noch ein ferner Wunsch waren.

Auf allen möglichen Zetteln, Briefen und Karten teilten die Patienten ihrem Landarzt Dr. Josef Müller ihre Sorgen und Nöte mit. (Foto: Archiv Arbeitskreis Heimatgeschichte Mitterfels)

Die pensionierte Münchner Lehrerin Elfi Müller ist eine Tochter von Dr. Müller. In ihrem Wohnzimmerschrank bewahrt sie die alten Patientenbriefe sorgsam auf. Ab und zu holt sie einige hervor, um darin zu schmökern. Auch wenn es mühsam ist, die Zeilen zu entziffern, viele Briefe und Postkarten sind altersbedingt krakelig und in der kaum noch bekannten Sütterlin-Schrift verfasst. Wenn Elfi Müller die Briefe hervorkramt und daraus zitiert, wird sofort klar, welchen kulturhistorischen Schatz sie da in Händen hält. Er belegt, wie radikal sich die Zeiten geändert haben, besonders auf dem weiten Feld der Medizin.

Die Briefe sind berührend, manchmal auch beklemmend, vor allem aber Ausdruck einer Lebensweise, die den Menschen viel abverlangt hat. Vom allgemeinen Wohlstand war der Bayerische Wald damals erst gestreift, Errungenschaften wie Nahverkehr, Röntgendiagnostik und Schmerzmittel waren sogar in den 60er Jahren oft noch in weiter Ferne. Um so mehr mussten die Landärzte als Nothelfer einspringen. Ein Großteil der Bevölkerung, um die sie sich zu kümmern hatten, war noch unaufgeklärt und mangels Alternativen im Aberglauben verhaftet.

Als bei einer Patientin endlich der offene Fuß zugeheilt war, kratzte sie sich ihn wieder auf, damit "das böse Blut" wieder herausfließen konnte. Beim Kramen in den Briefen fallen Elfi Müller Geschichten aus ihrer Kindheit ein. Einmal habe ein gut 30-jähriger Mann bei ihrem Vater einen Schwerbehinderten-Ausweis beantragt. Auf seine Frage warum und wieso, er sei doch gesund, habe er gesagt: "Ja, i bin aber scho in der 5. Klass aus der Schul kemma."

Müller kam mit der Mentalität der Menschen rund um Mitterfels gut zurecht. 1908 in Regensburg geboren, hatte er in München studiert, unter anderem bei dem berühmten Professor Sauerbruch. Später praktizierte er in der Lungenheilstätte Donaustauf und im Krankenhaus Zwiesel, ehe er 1937 in Mitterfels eine Praxis übernahm. Das dazugehörige Haus konnte er 1950/51 vom Staat erwerben.

"Die Wohnsituation war rustikal", erinnert sich Elfi Müller, "es gab ein Plumpsklo, und die Wasserversorgung erfolgte über einen Pumpbrunnen. Aber wir erlebten eine wunderbare Kindheit in der Natur." Schwieriger waren die Anfänge für ihren Vater. Weit und breit war er der einzige Arzt. Oft legte er weite Strecken mit der Pferdekutsche oder zu Fuß zurück, um bei Geburten, Notfällen und Unfällen zu helfen. Erst nach dem Krieg besaß er ein Fahrzeug. Die Patienten drängten aber auch in die Praxis. "Manche kamen außerhalb der Sprechstunde", erinnert sich Elfi Müller. Einer habe regelmäßig geläutet und die familiäre Hierarchie verdreht. Wenn die Mutter öffnete, habe er gesagt: "Grüß Gott, Frau Doktor, is da Müller da?"

Aus einem Patientenbrief "Werther Herr Dr., Ich teile Ihnen mit das ich das wasser bein gehen nicht halten kann, es geht tropfenweise weg."

Die Wege im Bayerischen Wald waren weit, im Winter tief verschneit, die Patienten mussten, auch geschwächt, nicht selten bis zu 30 Kilometer zu Fuß in die Praxis gehen. Zu Geburten musste der Arzt selber ausrücken, meistens nachts. In einem Fall - kurz nach dem Krieg, als der Bohnenkaffee rar war - saßen die Hebamme und er die ganze Nacht, bis endlich das Kind kam. Die Großmutter strahlte und bot als Dank einen guten Bohnenkaffee an. Als sie von einem Regal eine Tasse nahm, sah Dr. Müller gerade noch, dass sie aus dieser Tasse ihr Gebiss entnahm und den Kaffee eingoss. "Da war mir der Appetit auf den Kaffee vergangen", erzählte er später. Das Getränk goss er in einem günstigen Augenblick in die Blumen am Fenster.

Heikel durfte ein Arzt damals nicht sein. Zahlreiche Briefe bezeugen Unterleibsprobleme: "Werther Herr Dr., Ich teile Ihnen mit das ich das wasser bein gehen nicht halten kann, es geht tropfenweise weg, da möchte ich Sie bitten: ob ich da nicht etwas haben kann? Mit dem Stuhlgang hab ich auch beschwören, keinen Druk: Könnte ich Tabletten bekommen?"

In einem Heft notierte der Arzt die Geschichte eines Mannes mit einer Schulterluxation. "Meine Frau machte die Narkose. Da gab der Mann schon recht eindeutige Töne nach unten von sich. Aber gleich mussten wir feststellen, dass es nicht nur Töne waren. Der Mann, infolge der Narkose seiner nicht mehr Herr, ließ alles voll in die Hose." Als er erwachte, "wurde ihm auch noch schlecht und so gab er das Letzte von sich, aber diesmal nach oben. Meine Frau hielt dem Armen die Spuckschale hin, aber das meiste ging in hohem Bogen darüber hinweg. Diese vielen Gerüche gingen nun auch mir auf den Magen. Ich bekam einen Brechreiz und musste hinaus. Als das Hausmädchen das Zimmer betrat, hielt sie nur noch die Hand vor den Mund, drehte sich um und lief zum Klo. So stand meine Frau alleine im Sprechzimmer mit dem Mann und der ganzen Bescherung."

Gelegentlich wurde auch im Garten der ein oder andere Gips entfernt. (Foto: Archiv Arbeitskreis Heimatgeschichte Mitterfels)

Angenehmer waren Patienten, die ihre Wünsche per Brief zuschickten, auch wenn die Orthografie damals noch sehr frei angewendet wurde: "Werter Herr Docktor! Habe in der zeitung gelesen, daß Sieh noch schlecht vort könen. Würde ich Sieh bitten, mir ein rezept herein zu schiken. Brauche wieder Salbe. . .. Bitte Salbe 50 g weil 20 g ist blos ein Itipfchen für meinen Fuß den er ist furchbar bös."

Mit der einsetzenden Rundfunkwerbung stiegen die Begehrlichkeiten. "Nach einer Werbung für das Schmerzmittel Togal wollten es die Patienten sofort haben", sagt Elfi Müller. Aber auch der einsetzende Schlankheitskult ist in den Briefen dokumentiert. Mehrere Frauen baten den Doktor um Mittel, "bei denen ich nicht so stark werde." Stark ist hier ein Synonym für dick. Weitere Plagen waren Raumatiss (Rheumatismus), Schwindel, Würmer, Bauchdruck, Zittern, Herz und Kreuz. Als Gegenmittel wurden gerne verlangt: "Herztropfen und was zum Einreiben."

Geld und Krankenversicherung waren belastende Themen. Im November 1960 schrieb ein Patient: " Sehr geehrter Herr Dr. Müller. Da ich Ihre Rechnung nach Landshut in Landwirtschaftlichen Unfall geschickt hab, haben sie zurück geschrieben ich soll die Rechnung selber bezahlen, für was habe ich den Beitrag von 383 Mark bezahlt, für was zahlen wir soviel Unfallbeitrag ist das kein Schwindl das ganze Jahr müssen wir soviel Steuer zahlen, ich bin schon lang krank mir gibt niemand was."

Aus einem Patientenbrief "Wen Sie könen bitte helfen Sie mir ich bin in Todesnoth."

Im selben Jahr fühlte sich ein Autofahrer ins Unrecht gesetzt. Auf einer Postkarte schrieb er dem Arzt: "Sie schreiben, wir Schulden Ihnen 30 M wir haben durch den Unfall über 200 M bezahlt. Von unserer familie sind sie nicht bestellt worden. Es heißt immer wär bestellt muß bezahlen. Auf so eine gefälligkeit der Leute die immer die Polizei und den Arzt Informieren kann man verzichten denn immer trägt der blöde Kraftfahrer die Schuld der kann immer zahlen wenn er auch tot wär."

Nervenkrankheiten waren ebenfalls stetige Begleiter der Familien. Haufenweise enthalten die Briefe Bitten wie jene von 1963: "Werther Herr Dr. Müller. Ersuche Sie höflichst schicken sie bitte für diesen Schein Närfenberuhigungsmittel, große Packunk . . ." Eine andere Frau bat: "Bin halb verrückt kann nimmer schreiben das hat mir meine Schwiegertochter angetan. Bitte helfen Sie mir ich bin in Todesnoth."

Auch über Ungerechtigkeit wird häufig geklagt. "Mein Mann ist bald drei Jahre tot, aber sein Leiden war auch Kriegsleiden, aber kriege keinen Pfennig." Die Frau eines Nachbarn, so klagt sie, bekomme 12 000 Mark, "wo ist die Gerechtigkeit? Ich habe bloß die 175 Mark Altersgeld, bin 69 Jahre alt. Habe mein Leben lang nichts als Arbeit, Sorgen und Kummer gehabt."

Noch war die Medizin nicht in der Lage, Herz- und Kreislauferkrankungen so wirkungsvoll zu lindern wie heute. Schaut man Sterbebilder aus den 60er und 70er-Jahren an, so merkt man erst, wieviele Männer und Frauen, die man damals in einem hohen Alter wähnte, erst 55 oder 60 Jahre alt waren, als sie starben. Entsprechend verdichtet sich in den Briefen das gesundheitliche Elend: "Habe ich ja bis Abends oftmals ganz schrekliche Gesicht u. Kopfschmerzen sowie Atemnot und Hertzbeschwerden. Auf einmal vielleicht 11-12 Uhr werde ich wach da bin ich manchmal zum ersticken auch bekome ich jetzt so gar soviel schwindel und Ohnmachtsanfall in der kirche oder irgendwo." Andere schütteten zwar ebenfalls ihr Herz aus, ahnten aber, dass sie den Doktor nicht überstrapazieren durften. Eine Bäuerin bittet um Verständnis: "Werther Herr Dr. Müller: Hoffentlich werden sie mir meine Zeilen nicht übel nehmen, indem ich mich mit der schriftlichen Frage besser verstehe als mit der mündlichen."

Dr. Müller verlor jedenfalls nicht das Gespür für erheiternde Situationen. Eines Tages, so notierte er, sei er zu einem Kranken mit Harnverhaltung gerufen worden. Als er zu ihm trat, meinte der: "Herr Doktor, ich kann meine Notzucht nicht verrichten!" Er meinte seine Notdurft. Die meisten Patienten blieben ihm dankbar zugetan: Eine Frau übermittelte ihm folgenden Brief: "Zum neuen Jahr wünsch i Dir über kurz oder lang die ewige Glückseligkeit!"