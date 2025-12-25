An Heiligabend hat ein Brand auf einem Hof in Breitenberg im Landkreis Passau einen Millionenschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, saß die vierköpfige Familie gerade beim Abendessen, als der Sicherungsautomat Alarm auslöste. Draußen bemerkten die Hofbewohner demnach das Ausmaß des Brandes: Scheune, Stall und Garage standen bereits in Flammen. Das Feuer griff im Anschluss auch auf das Wohngebäude über.

Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. In den Flammen verendeten den Angaben zufolge jedoch etwa 25 Hühner und drei Hasen. An mehreren Gebäuden entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden im unteren siebenstelligen Bereich, wie die Polizei mitteilte.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Wald wurden weitestgehend verhindert. Ein Wassermangel erschwerte die Bekämpfung des Brandes.

Nun laufen die Ermittlungen. Brandfahnder der Kripo hätten den Brandort am ersten Feiertag vor Ort untersucht, sagte ein Polizeisprecher. Die Ursache war demnach weiterhin ungeklärt.