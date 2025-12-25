Zum Hauptinhalt springen

Landkreis PassauAufgeschreckt beim Weihnachtsessen – Bauernhof in Flammen

Der massive Brand hat auf dem Hof bei Breitenberg eine Trümmerlandschaft hinterlassen.
Der massive Brand hat auf dem Hof bei Breitenberg eine Trümmerlandschaft hinterlassen. (Foto: Stefan Wintermeier/zema-medien.de/dpa)

Eine Familie sitzt an Heiligabend gerade beim Essen, als der Sicherungsautomat Alarm auslöst. Scheune, Stall und Garage brennen. Auch auf das Wohngebäude greift das Feuer über.

An Heiligabend hat ein Brand auf einem Hof in Breitenberg im Landkreis Passau einen Millionenschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, saß die vierköpfige Familie gerade beim Abendessen, als der Sicherungsautomat Alarm auslöste. Draußen bemerkten die Hofbewohner demnach das Ausmaß des Brandes: Scheune, Stall und Garage standen bereits in Flammen. Das Feuer griff im Anschluss auch auf das Wohngebäude über.

Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. In den Flammen verendeten den Angaben zufolge jedoch etwa 25 Hühner und drei Hasen. An mehreren Gebäuden entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden im unteren siebenstelligen Bereich, wie die Polizei mitteilte.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Wald wurden weitestgehend verhindert. Ein Wassermangel erschwerte die Bekämpfung des Brandes.

Nun laufen die Ermittlungen. Brandfahnder der Kripo hätten den Brandort am ersten Feiertag vor Ort untersucht, sagte ein Polizeisprecher. Die Ursache war demnach weiterhin ungeklärt.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Bayern
:„Ich bin jetzt Villenbesitzer“

Banken-Azubi Jonas Groth, 21 Jahre alt, hat in der Soziallotterie eine millionenteure Villa in der Nähe von München gewonnen.

SZ PlusInterview von Florian Zick

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite