26. September 2018, 20:20 Uhr Landkreis Hof Bei Naila könnte eine lang verschwundene Frau vergraben sein

Vor 30 Jahren verschwand eine Frau im Landkreis Hof.

Nun haben Ermittler Hinweise, dass sie unter einer Straße verscharrt worden sein könnte.

Von Olaf Przybilla , Naila

Der Landkreis Hof ist Schauplatz des Falls Peggy, eines der rätselhaftesten Kriminalfälle in Deutschland. Nur sechs Kilometer entfernt, in der Nähe von Marxgrün, versucht die Staatsanwaltschaft nun einen anderen, seit Jahren rätselhaften Fall zu lösen. Dort wird an diesem Samstag die Staatsstraße 2195 zwischen Lichtenberg und Naila gesperrt. Die Ermittler gehen Hinweisen nach, denen zufolge dort eine vor 30 Jahren verschwundene Frau verscharrt worden sein könnte. Wie lange die Untersuchungen andauern, ist nicht klar. Offenbar muss der Straßenbelag abgetragen werden. Die Polizei geht dem Verdacht nach, dass beim Bau der Straße ein Leichnam verborgen worden sein könnte.

Der Hofer Oberstaatsanwalt Reiner Laib sagte der Süddeutschen Zeitung, es gebe "Anhaltspunkte", die eine Untersuchung der Straße auf Höhe des Klärwerks nun notwendig machten. Er bestätigte auch, es sei nicht auszuschließen, dass sich dort Teile eines Skeletts finden könnten. Augenzeugen aus Marxgrün berichten, die Polizei habe die Stelle zwischen Naila und dem Stadtteil Marxgrün zuletzt immer wieder untersucht. Dabei sollen Spürhunde zum Einsatz gekommen sein, die angeschlagen hätten. Nach Angaben von Staatsanwalt Laib wird dort in einem seit etwa drei Jahrzehnten offenen Fall ermittelt, einem sogenannten cold case. Eine Heranwachsende war in den Achtzigerjahren spurlos verschwunden. Die junge Frau gilt seither als vermisst, ihr Verbleib ist rätselhaft.

"Natürlich sind alle verunsichert"

Die Ermittlungen - untersucht wurde bisher der Radweg zwischen Staatsstraße und dem Fluss Selbitz - haben zuletzt Unruhe in dem 700-Einwohner-Ort Marxgrün ausgelöst. "Natürlich sind alle verunsichert", sagt einer, der dort seit 50 Jahren lebt. "Aber in Marxgrün wurde und wird niemand vermisst, das wüssten wir doch." Nach SZ-Informationen stammt die Vermisste tatsächlich nicht aus dem Stadtteil Marxgrün, wohl aber aus der 7000-Einwohner-Stadt Naila. Irgendwann sei die Frau, 18 oder 19 Jahre alt damals, Tochter eines Bauarbeiters, nicht mehr nach Hause zurückgekehrt, sagt ein Mann, der ihre Mutter kennt. "Eine sehr traurige Sache damals." Ihre Verwandten hätten stets gemutmaßt, die Frau sei verschleppt worden.

"Es ist eine sehr alte Geschichte", sagt Horst Taubald, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Naila. Mehr will er nicht sagen. Man werde die Straße sperren, danach übernehme die Kriminalpolizei. Nailas Bürgermeister Frank Stumpf bleibt gelassen. Von der Polizei wisse auch er bislang nur, dass die Straße aufgrund von "Verdachtsmomenten" gesperrt werden soll. Auch der Bus zwischen Naila und Lichtenberg, die sogenannte Höllentallinie, wird die Station Oberklingensporn am Samstag nicht anfahren. Der Gedanke, warum das so ist, sei "natürlich gruselig und erschreckend", sagt Stumpf. Tatsächlich wisse er nichts über einen 30 Jahre zurückliegenden Vermisstenfall. "Das war vor meiner Zeit", sagt Stumpf, er höre "da nur Gerüchte", darauf gebe er nichts. Immerhin hat sich eine in der Hofer Frankenpost geäußerte Mutmaßung nicht bestätigt. Die Staatsanwaltschaft dementiert, dass bei den bisherigen Untersuchungen ein Skelett gefunden wurde.