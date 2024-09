Von Florian Fuchs, Memmingen

Als alles vorbei ist, als er bereits aus dem Zeugenstand entlassen ist, da hat er doch noch etwas zu sagen. Gerade hat der 35-Jährige vor dem Landgericht Memmingen geschildert, dass er als Schüler auf dem Internat des Maristenordens in Mindelheim wie andere Buben auch abends manchmal in Unterhose oder Schlafanzug ins Direktorat zitiert worden sei. Er berichtet, wie der Internatsleiter ihn teils „endlos lange“ umarmt habe, wie er dabei eine Erektion gehabt habe, wie er ihm den Rücken gekrault und versucht habe, ihm in die Hose zu fassen. Er erzählt auch, dass er sich geweigert habe, dem Wunsch des Fraters nachzukommen, mit ihm in einem Bett zu schlafen. Dass er aber dem Angeklagten vorwirft, ihm noch Schlimmeres angetan zu haben – das sagt er bei einer Unterbrechung erst dem Staatsanwalt, auf dem Gang des Landgerichts.