30. Oktober 2018, 18:53 Uhr Landeswahlleiter Grünen-Ergebnis fällt höher aus

Die Grünen haben bei der Landtagswahl in Bayern besser abgeschnitten, als bislang bekannt war. Die Partei kam nach dem am Dienstag vom Landeswahlleiter veröffentlichten amtlichen Endergebnis auf 17,6 Prozent und steht damit 0,1 Prozentpunkte besser da als nach dem vorläufigen Ergebnis. Bei allen anderen Parteien, die in den bayerischen Landtag gekommen sind, gab es im Vergleich zum bisherigen Ergebnis keine Unterschiede: Die CSU landete bei 37,2 Prozent, die SPD kam auf 9,7 Prozent, die Freien Wähler auf 11,6 Prozent. Die AfD erreichte 10,2 Prozent und die FDP 5,1 Prozent.

Auf die Mehrheitsverhältnisse im bayerischen Landtag hat die leichte Änderung bei den Grünen allerdings keinen Einfluss. Von den insgesamt 205 Abgeordneten im Landtag gehören damit 85 Abgeordnete der CSU an (2013: 101). Die Grünen kommen auf 38 (2013: 18), die Freien Wähler (FW) auf 27 (2013: 19) und die SPD auf 22 (2013: 42) der zu vergebenden Sitze. Neu in den Landtag einziehen wird die AfD mit 22 Sitzen. Die FDP kehrt nach fünfjähriger Pause mit elf Abgeordneten ins Maximilianeum zurück. Damit würden CSU und Freie Wähler in ihrer angestrebten Koalition auf 112 Stimmen kommen und hätten nach erfolgreichen Verhandlungen eine sichere Mehrheit.

Die Wahlbeteiligung ist gegenüber der Wahl 2013 deutlich gestiegen. Von den knapp 9,5 Millionen Stimmberechtigten - rund 40 000 mehr als vor fünf Jahren - gaben 72,3 Prozent ihre Stimme ab, 2013 waren es 63,6 Prozent.