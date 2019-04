8. April 2019, 18:54 Uhr Landespolitik Ebner-Steiner macht allein weiter

AfD-Fraktion will ausgetretenen Plenk zunächst nicht ersetzen

Nach dem Austritt ihres Co-Vorsitzenden Markus Plenk aus Fraktion und Partei wird Katrin Ebner-Steiner die AfD-Fraktion im Landtag alleine weiterführen. Darauf einigte sich die Fraktion bei einer Sondersitzung ohne Gegenstimme am Montag im Landtag. Ein offizieller Beschluss erfolgte noch nicht, da die Fraktion aufgrund zu kurzer Ladungsfristen nicht beschlussfähig war. "Unser Vorstand ist handlungsfähig mit sechs Personen. Von daher sehen wir davon ab, eine Doppelspitze zu wählen", sagte Ebner-Steiner nach der Sitzung. Die Satzung sehe keine Doppelspitze vor. Als Plenk und Ebner-Steiner im Oktober 2018 als Team an die Spitze der Fraktion gewählt wurden, geschah dies also offenbar nicht, weil es die Geschäftsordnung so verlangt. Vielmehr war es eine Einzelentscheidung der Fraktion. Nachwahlen, um den frei gewordenen Platz von Plenk nachzubesetzen, wären nur durch einen Antrag möglich gewesen, für den es eine Zweidrittelmehrheit braucht. So führte es der Abgeordnete Markus Bayerbach nach der Sitzung aus. Im Herbst wird der Fraktionsvorstand turnusgemäß neu gewählt. Dann müsse sich die Fraktion erneut entscheiden, ob sie eine Doppelspitze wünsche oder nicht, sagte Ebner-Steiner. Einige Abgeordnete wie Bayerbach sprachen sich am Montag erneut für ein Team an der Spitze aus, um die inhaltliche Bandbreite der AfD abzubilden. Im Umfeld von Ebner-Steiner wird eine Doppelspitze dagegen eher als Ausdruck der Schwäche gesehen.

Ebner-Steiner wies Vorwürfe des früheren Vorsitzenden Plenk zurück, sie sei rechtsextremistisch: "Das kann ich nur verneinen." Es sei normal, dass Ex-AfDler nach ihren Austritten "nachtreten und sich reinwaschen wollen". Plenk hinterlasse im Vorstand "keine Lücke", da er sich fachlich und organisatorisch nicht eingebracht habe. Das gelte auch für die Entscheidung letzte Woche, sich von Mitarbeitern mit NPD-Vergangenheit zu trennen. "Es ist so, dass ich den Antrag gestellt habe", sagte Ebner-Steiner. Mit weiteren Austritten rechnet sie nicht: "Wir haben uns jetzt einfach nur gesundgeschrumpft." Freudig starte die Fraktion in die neue Woche.