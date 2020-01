Die vor knapp fünf Jahren begonnene erste Welle der Behördenverlagerung geht der SPD-Landtagsfraktion nicht schnell genug. Bis 2025 sollten 2225 Stellen aus 64 Behörden aufs Land ziehen. Bisher ist der Prozess nur bei neun Behörden abgeschlossen. Verlagert wurden 148 Arbeits- und 430 Studienplätze. So steht es in einer Antwort der Staatsregierung an den SPD-Abgeordneten Klaus Adelt, der von einer "verheerenden Halbzeitbilanz" spricht: "Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie die Staatsregierung das erklärte Ziel in der verbleibenden Zeit noch erreichen will." Dass Ministerpräsident Markus Söder gerade die nächste Behördenverlagerung ankündigte, sei "dreist". Das Finanzministerium dagegen rechnet anders. Es zählt auch Umzüge, die nicht abgeschlossen sind und kommt dabei auf 960 Arbeits- und 430 Studierendenplätze, die verlagert wurden.