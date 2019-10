Zumindest für diesen einen Tag wäre die Frage beantwortet: "Wie bringen wir mehr Frauen in die Parlamente?", will die interfraktionelle Frauenarbeitsgruppe im Landtag wissen. Nun, zum Beispiel mit einer Einladung an Kommunalpolitikerinnen in ganz Bayern. Gut 300 Frauen werden diesen Freitag im Maximilianeum beraten, wie sie noch mehr werden können. 300 Politiker in einem Parlament, alle Frauen - ein seltenes Bild. Aber natürlich geht es für die Veranstalterinnen um mehr als um diesen einmaligen Effekt.

Um wirklich mehr Frauen in politische Spitzenämter zu bringen, braucht es Frauen, die sich überhaupt in die Politik wagen. Darin sind sich im Grunde alle Parteien einig. Und wo ließe sich das besser erreichen als im Kommunalen? "Wir haben einfach zu wenige Frauen bei Bürgermeistern und Landräten", sagt Landtagspräsidentin Ilse Aigner, die das Treffen mit dem Gemeindetag initiiert. Nirgendwo lasse sich Politik idealer mit Beruf und Familie verbinden als im Heimatort, findet Aigner. Doch wenn Parteien junge Mütter (oder Väter) auf eine Kandidatur ansprechen, holen sie sich oft eine Abfuhr. Grund: Das lasse sich nicht mit den Kindern vereinbaren.

Die CSU-Kommission "Starke Frauen" hat deshalb einen Musterantrag erarbeitet, der Kommunalpolitikern helfen soll, die Geschäftsordnung von Stadt- und Gemeinderäten zu ändern. Vor allem jungen Müttern soll es leichter fallen, Familie und Politik zu kombinieren. Im Regensburger Stadtrat soll der Antrag bald eingebracht werden. Dann soll es möglich sein, kommunalpolitisch tätige Eltern bis zu sechs Monate nach der Geburt von Kindern zu beurlauben. Oder Abstimmungen so zu anzupassen, dass Mehrheitsverhältnisse erhalten bleiben. "Seit 1872 gibt es in Deutschland einen Mutterschutz für berufstätige Frauen, aber für ehrenamtlich engagierte Mütter und Väter im Stadtrat von Regensburg gibt es das bis heute nicht", sagt die CSU-Frau Astrid Freudenstein.

Am Freitag im Landtag werden sich Politikerinnen aller Couleur versammeln, von Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze bis zur Kollnburger Bürgermeisterin Josefa Schmid (FDP), von der Münchner Bürgermeisterin Christine Strobl (SPD) bis zur Regensburger Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler). Sie werden über Mut zu weiblicher Führung reden und wie Frauen sich mehr Gehör verschaffen. Thema könnte auch sein, wie Hassbotschaften in sozialen Medien immer mehr Frauen vor einem politischen Amt zurückschrecken lassen. Viele Frauen seien in Elternbeiräten engagiert, sagt Aigner. Sie will vor den Kommunalwahlen im nächsten Frühjahr das Bewusstsein stärken, dass eine Mitarbeit im Gemeinderat nicht minder wichtig ist. Und nicht zuletzt geht es für die Teilnehmerinnen darum, Telefonnummern auszutauschen und sich zu vernetzen. So wie auch Männer das tun.