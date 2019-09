Artikel per E-Mail versenden

Es ist jetzt eineinviertel Jahre her, dass die Nachricht von einem drohenden Finanzskandal die bayerische Agrarszene umgetrieben hat. Im Mittelpunkt stand das Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung (LKV). Die Einrichtung berät Nutztierhalter und erhält dafür hohe Zuschüsse vom Freistaat. Bei der Überprüfung der Abrechnungen konnte das LKV dann aber nicht nachweisen, dass die Leistungen, die es geltend gemacht hat, tatsächlich erbracht worden sind. Die Summe, um die es allein für das Jahr 2013 geht, beträgt 1,7 Millionen Euro. Zwar wies das LKV die Vorwürfe strikt zurück. Aber die Controller des Agrarministeriums forderten die 1,7 Millionen Euro zurück und erstatteten Anzeige wegen Verdachts auf Subventionsbetrug bei der Staatsanwaltschaft München I. Zumindest der Verdacht des Subventionsbetrugs ist nun vom Tisch. Wie die Staatsanwaltschaft jetzt mitteilte, hat sie ihre Ermittlungen dazu ohne Ergebnis eingestellt.

Damit ist die Auseinandersetzung aber nicht abgeschlossen. Denn die Entscheidung, ob das LKV die 1,7 Millionen Euro zurückbezahlen muss oder nicht, ist weiter offen. Das Landwirtschaftsministerium erhält die Forderung aufrecht, das LKV klagt dagegen vor dem Verwaltungsgericht München. Bisher ist aber noch nicht einmal ein Verhandlungstermin angesetzt. Außerdem behält sich das Agrarministerium weitere Rückforderungen vor. Prüfungen des Abrechnungsjahres 2014 haben Insidern zufolge eine Lücke zwischen ausbezahlter Förderung und nachgewiesenen Beratungsleistungen von zwei Millionen Euro ergeben. Bevor das Ministerium das Geld ebenfalls zurückverlangt, wolle man erst die Entscheidung des Verwaltungsgerichts für das Jahr 2013 abwarten, bestätigte ein Sprecher. Parallel dazu hat der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) die Nachvollziehbarkeit der Zahlungen an das LKV überprüft. Der Bericht steht ebenfalls aus. Insidern zufolge kam der ORH aber zu dem Ergebnis, dass sich die Abrechnungspraxis des LKV für die Jahre seit 2015 deutlich verbessert habe und nun so gut wie lückenlos überprüft werden könne. Zugleich habe der ORH das Agrarministerium aber eindringlich aufmerksam gemacht, dass nur Leistungen bezuschusst werden dürfen, die nachweislich erbracht wurden, hieß es.

Das LKV ist eine der mächtigsten landwirtschaftlichen Organisationen in Bayern. Seine Träger sind die etwa 31 000 tierhaltenden Bauernhöfe, die Mitglied der Organisation sind. Das LKV bietet ihnen alle möglichen Serviceleistungen an, darunter Qualitäts- und Leistungsprüfungen für Milchbauern und Schweinehalter. Ein anderer Schwerpunkt sind Beratungen der Bauern, wie diese die Milchleistung ihrer Kühe oder die Mast ihrer Rinder oder Schweine verbessern können. Die Nachricht von den finanziellen Unregelmäßigkeiten hat die Organisation durcheinandergewirbelt. Der Vorsitzende und einer seiner Stellvertreter traten von ihren Ämtern zurück, der damalige Geschäftsführer wurde abberufen. Inzwischen ist wieder Ruhe eingekehrt. Das LKV begrüßte die Einstellung der Ermittlungen. "Alles ist positiv, was aus der Vorgeschichte abgeschlossen wird", hieß es.