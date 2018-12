6. Dezember 2018, 18:54 Uhr Landeskriminalamt Polizei fahndet nach gut 23 000 Kriminellen

Die Polizei in Bayern sucht derzeit mehr als 23 000 Kriminelle. Gegen die Gesuchten liegen 28 967 offene Haftbefehle vor, wie das Landeskriminalamt Bayern am Mittwoch erklärte. Davon sind 5193 Untersuchungshaft- und 23 774 Vollstreckungshaftbefehle. Ein Vollstreckungshaftbefehl liegt gegen einen verurteilten Straftäter vor, der seine Haftstrafe nicht angetreten hat. Auf eine Person können auch mehrere Haftbefehle entfallen. 84 Verdächtige werden wegen eines Tötungsdeliktes gesucht, 107 sind mutmaßliche Sexualstraftäter. Viele Kriminelle befinden sich nach Angaben eines Sprechers des Innenministeriums im Ausland und sind für die Behörden nicht auffindbar. Wegen der langen Verjährungsfristen sind viele Haftbefehle über mehrere Jahre offen und summieren sich so im Laufe der Zeit.