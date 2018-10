19. Oktober 2018, 18:55 Uhr Landeskirche Protestanten wählen Kirchenvorstand

Die evangelische Kirche in Bayern rechnet mit einer regen Beteiligung bei der Wahl des Kirchenvorstands am Sonntag. Statt wie bisher Briefwahlunterlagen nur auf Anfrage auszugeben, hatten bei der diesjährigen Wahl alle 2,1 Millionen Wahlberechtigten die Unterlagen per Post erhalten. Erwartet wird deshalb ein Anstieg der Wahlbeteiligung von etwa 20 Prozent auf 25 Prozent.