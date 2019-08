8. August 2019, 18:52 Uhr Lage der Industrie Wirtschaft wächst langsamer als erwartet

Es sei zwar keine Negativstimmung angebracht, aber "die Party der letzten Jahre wird nicht mehr so unbegrenzt weitergefeiert". So beschreibt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) die aktuelle Lage der Industrie in Bayern. Die Aufträge im verarbeitenden Gewerbe "werden weniger", betonte er am Donnerstag. Statt der zuletzt prognostizierten 1,5 Prozent erwartet er für das laufende Jahr nur ein Wirtschaftswachstum zwischen 0,5 und 0,6 Prozent. "Außenpolitische Schatten wie der Brexit werfen unsere Zahlen zurück", sagte Aiwanger.

Dennoch bewege die bayerische Industrie sich mit 1,3 Millionen Beschäftigten in 7500 Betrieben weiter auf einem hohen Niveau. "Wir stehen überdurchschnittlich gut da im nationalen wie internationalen Vergleich." Sorgen bereitet Aiwanger jedoch die große Exportabhängigkeit. Der Auslandsumsatz sei im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent auf 200 Milliarden Euro gestiegen - Exporte machten demnach mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes der Industrie aus. "Wenn es irgendwie Unsicherheiten und Verwerfungen gibt, merken wir das als Erste." Insbesondere die Automobilindustrie mit ihren 208 000 Beschäftigten und 106 Milliarden Euro Jahresumsatz stehe vor einem tief greifenden Wandel, den es gemeinsam zu meistern gelte. "Wenn das Automobil wegbricht, können wir hier das Licht ausschalten." Unterstützung erwartet Aiwanger vom Bund. Er müsse die Betriebe bei Unternehmens- und Erbschaftssteuer entlasten und den Soli abschaffen. Neue Wachstumschancen sieht Aiwanger in den Bereichen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz.