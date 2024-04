Fotografie:Kurt Cobains letzter Auftritt

Von Hans Kratzer

"Wir sind ziemlich ausgelaugt", sagte Kurt Cobain vor 30 Jahren bei seinem letzten Auftritt in München. Und dann unkte er, seine Band werde es vielleicht nicht mehr lange geben. "Das Nirvana-Konzert im alten Flughafen Riem war eine Katastrophe", erinnert sich Alex Schütz, der an jenem 1. März 1994 unter den Konzertbesuchern weilte. "Die Akustik war schlimm, die Motivation war schlecht, und die Bühnenshow war indiskutabel. Man hat echt nix verpasst, wenn man nicht dabei war." Schütz verfasste in der Mittelbayerischen Zeitung einen Verriss dieses Konzerts: "Frank Zappa hatte recht, als er Nirvana als drittklassige Band bezeichnete." Dieses Zitat setzte er ans Ende seiner Kritik über eine Veranstaltung, die trotzdem in die Geschichte eingehen sollte. Denn es war der letzte Auftritt der weltweit verehrten Grunge-Band Nirvana überhaupt. Einen Monat später nahm sich deren Leader und Sänger Kurt Cobain in seinem Haus in Seattle das Leben.