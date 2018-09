27. September 2018, 18:56 Uhr Kulturhauptstadt 2025 Boulevard Babel in Nürnberg

Die Stadt Nürnberg will am Samstag ihre Bewerbung als Kulturhauptstadt 2025 forcieren. Die Wölckernstraße wird dafür zum "Boulevard Babel". Nahezu 100 Akteure und Initiativen laden auf der Straße sowie in Wohnungen, Hinterhöfen und auf Dachterrassen zum Kulturprogramm. Die Nürnberger sollen ein Museum für einen Tag mit ihren Lieblingsobjekten bestücken, es werden Liebesgeschichten beim Friseur gelesen und echte Paare präsentieren "Romeo und Julia" in vielen Sprachen auf diversen Hinterhofbalkonen. Über Kultur diskutiert wird auch, unter anderem mit Oberbürgermeister Ulrich Maly in einer "Speaker's Corner".