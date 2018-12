11. Dezember 2018, 18:51 Uhr Kulmbach Betrügerischer Schlüsseldienst

Mit einer verbreiteten Masche hat ein betrügerischer Schlüsseldienst eine junge Frau in Kulmbach abgezockt. Wie die Polizei in der Nacht auf Dienstag mitteilte, hatte sich die Frau aus ihrer Wohnung ausgeschlossen und im Internet einen Schlüsseldienst gefunden, der aus ihrer Gegend zu stammen vorgab. Dessen Mitarbeiter erschienen jedoch erst nach eineinhalb Stunden an ihrer Tür. Fürs Öffnen - einige Minuten Arbeit - verlangten die beiden Männer 430 Euro, mehr als dreimal so viel wie zuvor am Telefon ausgemacht. Die Frau zahlte. Eine Rechnung erhielt sie nicht. Diese Masche beobachten Polizisten in Bayern mehrmals pro Monat.