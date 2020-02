Wegen des Verdachts der Untreue ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Kulmbacher Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU). Auslöser sei eine anonyme Anzeige, in der dem Rathauschef vorgeworfen wird, ein ehemaliges Grundstück der Stadt unter Wert erhalten zu haben, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Martin Dippold am Dienstag. Der Anzeige zufolge habe die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Städtebau im Jahr 2008 ein sanierungsfälliges Haus und zwei Grundstücke gekauft. Zehn Jahre später sollen die Grundstücke zu einem geringeren Preis an einen Unternehmer verkauft worden sein, der eines der Grundstücke dann an Schramm weiter veräußert habe.

Der Oberbürgermeister wolle kooperieren, sagte ein Stadtsprecher.