6. November 2018, 18:50 Uhr Krisenhilfe Psychiatrischer Notdienst auch für Schwaben

Um psychisch kranken Menschen in kritischen Situationen rasch beistehen zu können, wird nun auch im Bezirk Schwaben - wie in Oberbayern bereits Praxis - ein flächendeckender, rund um die Uhr erreichbarer Krisendienst aufgebaut. "Wir haben erste Vorbereitungen getroffen", sagte Maximilian Monzer, der Leiter des Kompetenzzentrums Schwäbische Sozialpsychiatrie beim Bezirk Schwaben. Geplant ist die Einrichtung einer Leitstelle, die ganztägig erreichbar sein soll. Diese könne den Betroffenen auch in sehr schwierigen Lagen helfen - etwa dann, wenn Krisensituationen zu eskalieren drohen. Im Notfall auch durch den Einsatz mobiler Teams, die an Ort und Stelle tätig werden. "Krisen treten bei seelisch verletzten Menschen auch nachts oder an den Wochenenden auf, wenn sozialpsychiatrische Hilfsangebote nicht erreichbar sind", sagt Walburga Bram-Kurz, die seit einigen Wochen als Koordinatorin am Aufbau des schwäbischen Krisendienstes beteiligt ist.