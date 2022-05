Eva Kraus im Jahr 2015 im Neuen Museum in Nürnberg, das sie bis 2019 leitete. Nun ist sie Intendantin der Bonner Bundeskunsthalle.

Museumdirektorin Eva Kraus widersprach dem Ministerpräsidenten vor vier Jahren: Sie wollte im Neuen Museum in Nürnberg kein Kreuz aufhängen. Nun wird der Kreuzerlass vor Gericht verhandelt. Wie blickt sie auf ihre Aussagen von damals zurück?

Interview von Olaf Przybilla

Eva Kraus war 2018 Direktorin des Neuen Museums Nürnberg, eines staatlichen Hauses in bayerischer Hand. Damals weigerte sie sich öffentlich, den von Markus Söder ersonnenen "Kreuzerlass" umzusetzen. Der sah vor, dass in allen staatlichen Dienstgebäuden ein Kreuz aufgehängt werden sollte, folglich auch im Museum. Der Erlass war umstritten und ist es immer noch. In dieser Woche wird darüber vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof verhandelt.