5. August 2019, 07:28 Uhr Kreuth Vermisste 17-Jährige tot in Bachbett aufgefunden

Ein 17-jähriges Mädchen, dass am Sonntagmorgen in der Nähe von Kreuth tot aufgefunden worden war, ist offenbar keinem Verbrechen zum Opfer gefallen.

Nach Angaben der Polizei gibt es rund um den Fundort der Leiche keine Spuren, die auf ein Verbrechen hinweisen. Offenbar handelt es sich um einen Unfall.

Derzeit deute alles auf einen tragischen Unfall hin: Eine seit Samstagabend nach vermisste 17-Jährige ist tot. Zuvor feierte die Jugendliche auf dem Waldfest in Rottach-Egern. Nach Einschätzung der Polizei ist die Jugendliche nicht Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. "Wir gehen davon aus, dass es ein Unfall war", sagte eine Polizeisprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim. So gäbe es am Tatort keine Spuren, die auf ein Verbrechen hindeuteten. Am Montagvormittag nun entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob die Leiche in München gerichtsmedizinisch untersucht werden soll.

Der leblose Körper des Mädchens war am Sonntag in der Nähe von Kreuth in einem Bachbett gefunden worden. Wie sie dorthin gelangt ist und warum, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Zuvor war die 17-Jährige auf dem Fest im Nachbarort. Gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen sei sie mit Freundinnen in ein Taxi gestiegen, um nach Hause zu fahren. Kurz vor dem Ziel habe sie das Taxi plötzlich verlassen und sei nicht zurückgekehrt. Den Angaben ihrer Freundinnen zufolge, soll sie nach dem Aussteigen davongelaufen sein. Warum, darüber kann die Polizei Gegenwärtig noch keine Aussagen machen. Das Bachbett stellt laut Polizei keine Abkürzung zwischen dem Haltepunkt des Taxis und dem Elternhaus der Toten dar.

Die Familie der 17-Jährigen begann - laut Polizei alarmiert von den Erzählungen der Freunde - noch in der Nacht mit der Suche und schaltete gegen 8 Uhr am Morgen die Polizei ein. Bei einer Suchaktion mit Hubschrauber, Reitergruppe, Hundestaffel und Feuerwehreinsatz wurde die Leiche der Frau nach Angaben der Polizei am Sonntagvormittag wenige Hundert Meter entfernt von ihrem Zuhause gefunden.

Gegenstand der laufenden Ermittlungen sei es nun, die Aussagen derer auszuwerten, die zuletzt mit der 17-Jährigen zusammen waren. Ob die Freundinnen und der Taxifahrer schon vernommen wurden, dazu wollte sich die Polizei am Montagvormittag zunächst nicht äußern.