27. Januar 2019, 18:43 Uhr Kratzers Wortschatz Wenn der Bäuerin alles zu letz ist

Wenn jemand letz ist, dann geht man ihm besser aus dem Weg, dann ist er schlecht drauf, wie man heute sagen würde

Von Hans Kratzer

Mein lieber Schieber

Der aus dem Senegal stammende Taxifahrer Isaac Cissé lebt schon seit mehr als 40 Jahren in München. Regelmäßig kommentiert er in der BR-Sendung "Blickpunkt Sport" im Altmünchner Dialekt das aktuelle Sportgeschehen. Neulich wurde er gefilmt, als er zum ersten Mal auf einem Schlitten einen verschneiten Stadthügel hinuntersauste. Im Auslauf sagte er nur: "Mei liaba Schiaba!" Er hatte sichtlich Respekt vor dieser Fahrt. Das Schlagwort "Mein lieber Schieber" hat wohl jeder schon mal gehört. Kindern, die einst etwas Verbotenes angestellt hatten, drohte die Mutter mit eben jenen Worten. "Mein lieber Schieber" war eine Warnung, ähnliche Verfehlungen nicht noch einmal zu begehen. Unter einem Schieber verstand man in Notzeiten einen Schwarzhändler, Schmuggler oder Schwirzer, wie man im Bayerischen Wald sagt. Fußballfans beschimpfen Schiedsrichter, wenn sie sich betrogen fühlen, ebenfalls als Schieber. Das Verb schieben benennt unter anderem den Status einer angehenden Liebesbeziehung. Wenn ein Paar miteinander schiebt, dann ist es so gut wie liiert.

letz

Das Adjektiv letz ruft schon beim Hören schlechte Laune hervor. Über eine Person, die keine Freude an der Arbeit hat, sagt man: Dem oder der ist alles zu letz! Drückt sich die Unlust im Mienenspiel aus, dann heißt es: Mei, hat's der aber letz! Über zwei Bäuerinnen, die ihren Pflichten nicht immer nur lachend nachgingen, urteilte einmal ein Beobachter: "Die Jung is letzer wia die Oid!", das heißt: Die junge Bäuerin ist noch schlechter drauf als die Altbäuerin. In diesem Sinne gilt ein letzer Mensch als unverträglich, ja sogar als bösartig. Der Schriftsteller Oskar Maria Graf schrieb einmal sarkastisch: "Kein Weibsbild will offen zugeben, dass es letz ist." Der Dialektologe Ludwig Zehetner weist dem Adjektiv letz überdies die Bedeutungen "in schlechtem Zustand, fehlerhaft und kränklich" zu. Josef Ilmberger übersetzt letz in seiner Sprachfibel mit übermütig und ausgelassen: "Ees Hundsgribben, wos heids (seid ihr) denn so letz?"