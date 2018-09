23. September 2018, 18:52 Uhr Kratzers Wortschatz Shakespeare und der Schäsnlack

Warum sich ein abgestandenes Gebräu höchstens noch zum Sonderpreis verkaufen lässt

Kolumne von Hans Kratzer

lack

In der vom Bayerischen Fernsehen ausgestrahlten Sendung "Vereinsheim Schwabing" übersetzt der Schankkellner Björn Puscha regelmäßig einen deutschen Satz ins Lateinische. Vor Kurzem kam folgende Sentenz zur Sprache: "Frauen und Suppen soll man nie warten lassen, sonst werden sie kalt!" Constanze Lindner, die Moderatorin, sagte einleitend, der Satz sei von Shakespeare, worauf Puscha entgegnete: "Wir sollten William Shakespeare auch auf Lateinisch übersetzen - Wilhelminus." Dann zapfte er ein Bier, schüttelte es (shakes beer) und sagte: "Und wer sich scho immer moi gefragt hat, warum des englische Bier so lack schmeckt, der woaß, dass William Shakespeare dafür verantwortlich ist." Das Adjektiv lack (hell gesprochenes a) ist also noch gebrauchsfähig. Wenn ein Bier lack schmeckt, dann ist es abgestanden und fad. Es wurde zu fest geschüttelt, stand zu lange herum oder war zu wenig gekühlt. Laut der alten Sprachfibel von Ilmberger nannte man einst das oft zu dunkel geratene Bier der Landbrauereien einen Schäsnlack. Dies bezog sich auf den schwarzen Lack, der für das Kutschendach (Chaisendach) verwendet wurde. Der Liedermacher Kurt Schwarzbauer textete folgende Zeile: "I brauch a Sonne und an frischen Wind hint nei ins Gnack, sonst wird ma's Bluad schee langsam lack."

verschäwern

Bei der jüngsten Besprechung des Verbs schäwern haben einige Leser den Hinweis auf das hochdeutsche Kernwort scheppern vermisst. Es bedeutet klappern, klirren, krachen. Edith Seth hat uns daran erinnert, dass Mütter ihren Kindern, wenn sie nicht gehorchten, früher androhten: "Wart nur, bis der Papa heimkommt, dann schäwerts!" (dann kracht es, dann folgt die Strafe). Anton Preis verweist auf die in Ostbayern gebräuchliche Erweiterung "verschäwern", die zur Anwendung kommt, wenn etwas (zu) billig verkauft wird: "Da Nachbar hot sei letzte Kouh aa no verschäwert." Ein rasselndes Kinderspielzeug wird gerne Schäwerl genannt. Eine oide Schäwern ist dagegen ein Schimpfwort, das vorwiegend an Frauen gerichtet wurde.