2. Dezember 2018, 18:51 Uhr Kratzers Wortschatz Seeräuber im Sechzgerstadion

Das Bairische lebt von der Bildhaftigkeit

Von Hans Kratzer

Seeräuber

Im Münchner Sechzgerstadion herrscht bisweilen ein rauer Umgangston. Wenn sich alte Freunde begrüßen, hört sich das so an: "Hä, oider Bazi, wo kimmstn her?" Antwort: "Des mägst jetz wissen, gell, du Säreiber (Seeräuber), du greisliger!" In diesem Biotop blüht die Schimpfwörterkultur, man muss sie aber richtig interpretieren. Je verletzender die Begriffe klingen, desto freundlicher sind sie gemeint. Die gröbste Beleidigung ist unter Sechzgerfans als Wertschätzung zu verstehen. Früher war es Brauch, einem Mann mit struppigem Haupt- und Barthaar hinzureiben, er sehe aus wie ein Seeräuber. Der Straubinger Lehrer Hans Schlappinger stellte die Frage, wann und wie das altbayerische Binnenvolk mit Seeräubern bekannt geworden sei, da es doch nach Aventins Zeugnis "gern dahaim pleibt, nit vast auß in frembde land raist". Reiseberichte scheiden wohl aus, früher wurde wenig gelesen. Nach Schlappingers Theorie haben die Bayern wohl durch den Handel mit Venedig und Genua von den Piraten Kunde erhalten und den Begriff weitertradiert. Er lässt sich bis ins Fränkische hinein verfolgen, wo das Schimpfwort Seeräuber entlang der Handelsstraßen zu hören war. Warum viele Seeräuber die Sechzger auf Giesings Höhen heimsuchen, obwohl sie, geografisch betrachtet, die Bayern im Fröttmaninger Flachland bequemer erreichen könnten, muss noch erforscht werden.

aussagfressn

Das Bairische lebt von der Bildhaftigkeit, wie sie etwa in dem Begriff aussagfressn (herausgefressen) zum Ausdruck kommt. Sogar ein Leser aus Berlin hat angemahnt, die SZ solle dieses Wort würdigen. In der Bundeshauptstadt wird es freilich nicht verwendet. In Volker Kutschers Kriminalroman "Märzgefallene", der als Vorlage für die TV-Serie "Babylon Berlin" diente, kommen Typen mit verfetteten Gfriesern vor. Diese Umschreibung gilt auch für aussagfressn. In der Wirtschaftswunderzeit war es ein Statussymbol, aussagfressn zu sein: Zigarre im Mund, die Wampe nach vorne gewölbt, das Stiergnack über den Hemdkragen fließend. Der drohende Herzinfarkt wurde verdrängt. Wenn jemand etwas ausgefressen hat, muss er nicht notgedrungen aussagfressn sein.