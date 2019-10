Eisenschewerer

Im Vilstalboten, einem im niederbayerischen Frontenhausen erscheinenden Anzeigenblatt, war neulich eine interessante Annonce zu lesen: "Eisenschewerer kauft Alteisen, landwirtschaftliche Geräte und Metalle aller Art." Das Wort Eisenschewerer liest man nicht alle Tage, es hat Kraft, einen robusten Klang und weckt sofort die Aufmerksamkeit des Lesers. Allerdings verschließt es sich einem raschen Verständnis. Zunächst fällt einem das Verbum scheppern ein, das eine ähnliche Bedeutung hat wie klappern, klirren, krachen. Im Zusammenhang mit dem Grundstoff Eisen ist das ja nicht abwegig. Ein Anruf bei besagtem Eisenschewerer ergab aber, dass er selber diesen Begriff auf das Wort schachern zurückführt, also handeln und feilschen. Das in Ostbayern gängige Verbum "verschäwern" bedeutet, dass etwas (zu) billig verkauft wird. Es bleibt zu hoffen, dass der Eisenschewerer, man könnte ihn auch Schrotthändler nennen, zu guten Erlösen kommt, denn um den Schrottpreis, wie er sagt, stehe es derzeit ganz schlecht.

kudern

Als neulich eine Gruppe von aufgedrehten Frauen abends am Ostbahnhof in den Zug nach Mühldorf einstieg, da war plötzlich was los im Abteil. Es war eine fröhliche Schar, in der vital kommuniziert wurde. Die eine wusste stets noch einen lustigeren Schwank zu erzählen als die andere. Wenn Frauen sich in der Öffentlichkeit etwas zu laut der Fidelität hingeben, dann sagt man, dass sie kudern, also penetrant kichern oder lachen. Die Autorin Magdalena Stöckl schrieb einmal: "Wir Mädel kudern." In einschlägigen Wörterbüchern (Zehetner, Ringseis) ist zu lesen, kudern sei ein verhaltenes Lachen. Die österreichische Autorin Lydia Haider gestand einmal in einem Interview im Standard über ihre schreibenden Freundinnen: "I bin ich die Einzige, die arbeitet und dazu fleißig sauft ... die anderen kiffen ab und zu und kudern dann herum."

Der einstige Saalordner in der mittlerweile verschwundenen Passauer Nibelungenhalle, Sepp Reischl, erzählte der Passauer Neuen Presse, er habe einmal am Politischen Aschermittwoch hinter der Bühne ein Treffen der früheren Olympionikinnen Irene Epple und Monika Scheftschik arrangiert. "Die beiden hat man bis weit vor den schweren Bühnenvorhang kudern gehört", erinnerte sich Reischl an die lautstarke Wiedersehensfreude der Wintersportlerinnen. Männern wiederum kudern nicht, sie zahnen. Robert Hültner lässt einen Protagonisten in seinem Roman "Am Ende des Tages" mitteilen: "... hat er mich bloß blöd angezahnt."