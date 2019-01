Gesthintre

Vor kurzem war in der Landshuter Zeitung eine berührende Kleinanzeige zu lesen: "Suche Gesdhintre mit Zylinder, für Personengröße ca. 162 cm." Es wirkt fast so, als habe sich diese Anzeige in der Zeit verirrt. In Karl Valentins Kurzfilm "Die Orchesterprobe" von 1933 trugen die Protagonisten noch standesgemäß einen sogenannten Gesthintre. Anthony Rowley, der Leiter des Bayerischen Wörterbuchs, beschreibt dieses Gewand als "einen Gehrock, ein Kleidungsstück halb Mantel, halb Jacke, wie man es früher zum Ausgehen angezogen hat, vorn mit viel Beinfreiheit zum Laufen und hinten mit langen Schößen." Über dieses Teil könnte man folglich sagen: Du gehst wohl nach hinten oder: Du gehst hintre.

Als der Heimatverein Pang (Rosenheim) voriges Jahr bei einem Theaterabend "Die Orchesterprobe" präsentierte, spielte als Begleitung das "Gehsthintre-Orchester". Valentin Reitmajer schildert in seinem Buch "Kindheit in Niederbayern" den dortigen Pfarrer folgendermaßen: "Gemessenen Schrittes, schwarz gekleidet, ausgestattet mit schwarzem Hut, Priesterkragen und dem Gesthintre kam er ins Klassenzimmer." Die Anzeige in der Landshuter Zeitung hat ein 84-jähriger Witwer aufgegeben, wie ein Anruf bei ihm ergab. Er hat sich eine Drehorgel angeschafft, will damit aber nur standesgemäß auftreten, also mit einem Gesthintre. Immerhin haben sich bereits zehn Anrufer bei ihm gemeldet. Die Chancen, dass er bald im Gesthintre auftreten kann, stehen nicht schlecht.