4. November 2018 Kratzers Wortschatz Auf d'Letzt geht's ab nach Kassel

Die Redensart "Ab nach Kassel" ist auch in Bayern oft zu hören. Dabei wurde sie offensichtlich 1870 in Aachen geprägt - als spöttischer Zuruf für Kaiser Napoleon III. Ein zeitgenössisches Flugblatt zeigt den Franzosen zwischen Moltke und Bismarck, der mit dem Arm nach Osten zeigt

Von Hans Kratzer

Ab nach Kassel

Obwohl die Stadt Kassel in Hessen liegt, ist die Redensart "Ab nach Kassel" auch in Bayern zu hören. Früher sagten Mütter, die ihre Zeit schindenden Kinder ins Bett staubten: "Jetzt aber ab nach Kassel!" Oft heißt es, dieses geflügelte Wort erinnere an jene Rekrutenschar, die Friedrich II. von Hessen-Kassel 1776 dem englischen König verkauft hatte, der sie dann im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg opferte. Die erste Station dieser armen Soldaten sei eine Kasseler Kaserne gewesen. Wie die Stadt Kassel allerdings mitteilt, ist diese Geschichte nicht bezeugt. Die Sammelstellen für die Rekruten hätten sich nicht in Kassel befunden, sondern in nordhessischen Garnisonen. Gesichert ist dagegen, dass die Aachener 1870 nach der Schlacht bei Sedan dem in Gefangenschaft nach Kassel-Wilhelmshöhe reisenden Kaiser Napoleon III. auf dem Bahnhof spöttisch zuriefen: "Ab nach Kassel!" Ein zeitgenössisches Flugblatt zeigt den Franzosen zwischen Moltke und Bismarck, der mit dem Arm nach Osten zeigt. Unter der Abbildung steht: Ab nach Kassel! Seit dieser Zeit findet sich der Ausruf in den Medien, was aber eine frühere Verwendung nicht ausschließt. Belegt ist er aber vor dem Jahr 1870 nicht.

Auch die einst von Kassel nach München berufene ehemalige Stadtbaurätin Christine Thalgott musste sich den Spruch an ihrer neuen Wirkungsstätte öfter anhören. Die Stadt Kassel verwendete ihn eine Zeitlang als Werbeslogan. In Bayern ist er eher als liebevolle Drohung zu verstehen.

auf d'Letzt

Im November ist der Tod im Alltag stärker präsent als in den übrigen Monaten. Umso deutlicher treten auch die Begriffe hervor, die das Themenfeld Tod und Friedhof begleiten. Auf d'Letzt ist so ein Ausdruck. "Jetzt geht's auf d'Letzt zua!" heißt: Das Leben neigt sich dem Ende zu. Die mittlerweile gestorbene Rottaler Bäuerin Emma Loibl, die im Mittelpunkt einer Langzeit-Dokumentation des Bayerischen Fernsehens stand, sagte in einem Beitrag: "I sitz mi doch ned hi und wart, bis da Tod kimmt, den spar i mir auf d'Letzt!"