Kanopel

Vor einiger Zeit hat eine Leserin in der Redaktion angefragt, was denn das Wort Kanopel (Kanoppel) bedeute, man habe im Freundeskreis darüber gerätselt. Tatsächlich findet sich in der einschlägigen Literatur nur wenig über diese lustig klingende Vokabel. Der frühere dpa-Kollege Paul Winterer, der dialektfest ist, kennt den Ausdruck in der noch feiner klingenden Variante Rindskanoppel. Für ihn hat das Wort eher eine liebenswerte Bedeutung. Er sagt, er könne sich daran erinnern, dass es früher einem tollpatschig oder unglücklich agierenden Menschen gegolten habe, dem etwas Dummes widerfahren sei. Hans Triebel, der Wirt der Gotzinger Trommel in Weyarn, hält Kanopel für ein Fantasiewort, zusammengesetzt aus den Bestandteilen Rindvieh, Kamel und Mops. Dafür spricht auch die Variation Kamopel, die einst im Bayerischen Rundfunk als verhüllendes Schimpfwort ins Spiel gebracht wurde. Verhüllend heißt, die Bestandteile Rind, Moppel und Kamel sollten nicht sofort erkannt werden. Hans Ilmberger verzeichnet in seiner Sprachfibel eine weitere Variante, nämlich Kamobbe. Zu einem unbeholfenen Mädchen habe man gesagt: "Bist halt a Kamobbe, a bodschads!"

Cordon bleu

Schon steht das Kirchweihfest vor der Tür (Sonntag, 20. Oktober), das höchste kulinarische Freuden verspricht. Die ländliche Gastronomie ist um diese Zeit geprägt von Wildwochen, Schnitzeltagen und Reindlessen. Für Landgasthöfe und Bauernwirtschaften gilt immer noch, dass die Qualität eines Schnitzels primär von der Größe her definiert wird, es sollte unbedingt über den Tellerrand hinausreichen. Als Klassiker wird die Sonderform des Cordon bleu geschätzt. Schon der exclusive Name verleiht dem Schnitzel eine gewisse Weltläufigkeit. In vielen Zeitungsanzeigen wird zurzeit mit dem Hinweis geworben, man habe Cordon bleu mit unglaublichen Füllungen im Angebot. Die gute Füllung ist der Erfolgsgarant dieses Schnitzelgerichts. Der Zusatz "à la cordon bleu" findet sich erstmals in französischen Kochbüchern früherer Tage und bedeutet "nach Art der hohen Kochkunst". In die hiesige Küche hielt das Gericht in den Fünfzigerjahren Einzug, der Duden nahm das Wort 1967 in sein Reich auf.