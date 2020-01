An Fried, an Reim und an Gsund!

Reim

Im Salzburger Land hatten die Perchten, die Tresterer und die Buttenmandl nach Weihnachten wieder Hochsaison. Ein Höhepunkt bei den Perchtenläufen waren wie gewohnt die Tänze der Schönperchten. Auf Kommando des Perchtenhauptmanns verneigten sie sich am Ende des Laufs, um den Zuschauern den Segen für das neue Jahr zu übertragen. "An Fried, an Reim und an Gsund" lauteten dabei die Worte des Perchtenhauptmanns. Auch im Süden von Bayern ist dieser Spruch manchmal zu hören. Auf Anhieb ist er aber nicht leicht zu verstehen. Josef Raich, der Bürgermeister der Tiroler Gemeinde Kaunertal, erklärt ihn so: "An Fried, an Reim und an Gsund!" ist ein Neujahrswunsch, gemeint ist "Frieden, Glück und Gesundheit!"

"Das sagt ihr in Bayern doch auch", meinte Bürgermeister Raich am Telefon. "Mei hon i an Reim ket!" Das heißt: Mei, hab ich ein Glück gehabt. Das Wort Reim bedeutet in Südbayern zudem Raureif. Auch die Kurve ist eine Reim (Reibe). "Er hätt beinahe d'Reim ned kriagt", das sagt man, wenn einer so schnell dran ist, dass er fast aus der Kurve geflogen wäre. Und Reimdeuter hieß dementsprechend einst der Blinker.

Stern

Möglicherweise steht am Firmament eine astronomische Sensation bevor. Der Riesenstern Beteigeuze im Sternbild Orion wird immer dunkler, was auf sein baldiges Ende hindeuten könnte. Diese Supernova würde den Erdenbewohnern ein bisher nie gesehenes Himmelsphänomen bescheren. Sie würde so hell erstrahlen wie der Vollmond. Beteigeuze ist 700 Lichtjahre von der Erde entfernt und von riesigen Ausmaßen. Ein Raumschiff bräuchte mehr als zehn Jahre, um den Koloss einmal zu umfliegen. Das Wort Stern spielt auch als Präfix eine interessante Rolle, und zwar im Dialekt. In der Landshuter Zeitung war neulich zu lesen, ein Mann sei sternhagelvoll Dreck gewesen. Das stimmte nicht ganz, denn sternhagelvoll ist einer, der zu viel Alkohol getrunken hat. Ist einer sehr dreckig, so ist er lediglich sternvoll Dreck.