Das Juliusspital in Würzburg ist ein prächtiger Bau. Um die Finanzen des Klinikums steht es weniger prächtig.

Bayerns Kliniken kämpfen nach Corona mit hohen Verlusten. In einem Verbund aus 33 Häusern erwartet für 2023 kein einziges schwarze Zahlen. Das bringt auch Kommunen und Landkreise in Not.