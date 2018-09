25. September 2018, 13:41 Uhr Korruptionsaffäre in Regensburg Wolbergs Wut sitzt tief

Hier sitzt ein Mann, der gar nicht verbergen will, wie tief er verletzt ist: SPD-Politiker Joachim Wolbergs am zweiten Verhandlungstag.

Mit einer emotionalen Aussage hat sich der suspendierte Regensburger Oberbürgermeisters Joachim Wolbergs am Dienstag vor Gericht zu der gegen ihn erhobenen Anklage geäußert.

Der SPD-Politiker, der sich wegen Vorteilsannahme und Verstoß gegen das Parteiengesetz verantworten muss, attackierte die Staatsanwaltschaft mit scharfen Worten.

Aus dem Gericht von Annette Ramelsberger und Andreas Glas

Der Mann rast. Er wütet. Er teilt aus. Endlich, nach zwei Jahren, will er nun alles erklären, was ihm vorgeworfen wird. Niemand unterbricht ihn. Jetzt ist seine Stunde. Und diese Stunde nutzt er. Er, der Oberbürgermeister von Regensburg, suspendiert wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit, wegen des Ansehensverlusts, den er über die Stadt und das Amt gebracht hat. Für sechs Wochen in Haft genommen, seit zwei Jahren unter öffentlicher Beobachtung. Joachim Wolbergs, 47, SPD, will sich nun verteidigen.

Er wird sofort sehr persönlich. Hier sitzt ein Mann, der gar nicht verbergen will, wie tief er verletzt ist. Ein Mann, der im Gerichtssaal einen Ton anschlägt, den man hier im Raum der Paragrafen kaum kennt: direkt, laut, aggressiv. "Ich habe viele Ratschläge bekommen, wie ich mich verhalten soll", sagt er zu Beginn, da ist er noch bemüht um Ruhe. "Ich soll nicht weinerlich sein, aber auch nicht zu forsch, es mir nicht mit dem Gericht verscherzen, aber auch nicht zu nett sein, nicht als Opfer erscheinen, aber auch nicht von oben herab, nicht reden wie sonst, denn sonst steht dann wieder in den Zeitungen: Reden ist das einzige, was er kann."

Aber er redet dann doch. Und wüsste man nicht, dass man im Gericht sitzt, es könnte auch eine Parteitagsrede sein. So voller Wut und Bitterkeit, so voller Angriffe auf den politischen Gegner, auf die Medien, auf alle, die je gegen ihn waren. Vor allem aber gegen die Staatsanwaltschaft.

Wolbergs muss sich wegen Korruption verantworten, er soll einem Bauträger, der mit ihm auf der Anklagebank sitzt, ein großes Grundstück zugeschanzt und ihn begünstigt haben. Zudem soll er persönliche Vorteile wie eine vergünstigte Wohnung von ihm bekommen haben. Die Staatsanwaltschaft wertet das als Bestechlichkeit, das Gericht nur als Vorteilsannahme. So oder so: Wolbergs ist erledigt, wenn das Gericht das als erwiesen ansieht. Er kämpft.

Wolbergs gegenüber sitzt Staatsanwältin Christine Ernstberger, sie hat die Ermittlungen gegen ihn geführt. Und er ruft in den Saal: "Ich will deutlich machen, dass ich kein Verbrecher bin, weder privat noch im Dienst. Ich habe zuhause gelernt, dass man sich wehren soll, wenn es ungerecht zugeht." Und ungerecht ist nach seiner Ansicht die Staatsanwältin.

Nun geht Wolbergs die schmale Frau an: Die CSU in Regensburg habe vor zwei Jahren erklärt, er habe die Stadt mit einen Korruptionsskandal beschmutzt. Dabei sei die Aufteilung von Spenden auf Summen unter 10 000 Euro gang und gäbe und zwar seit Jahrzehnten - die CSU habe das selbst erklärt. Nur bei ihm aber sei durchsucht worden. "Frau Ernstberger, verlassen Sie sich darauf, dass ich genau diese Behandlung auch bei der CSU erwarte - ich erwarte, das Sie dieselben Fragen auch denen stellen und auch dieselben Leute verhören." Mittlerweile wird auch gegen den Kreisvorsitzenden der CSU, Franz Rieger, ermittelt. Dazu gegen Alt-OB Hans Schaidinger und Stadtrat Christian Schlegl, beide ebenfalls CSU.

"Wie glauben wir eigentlich, wie wir mit Spenderdaten umgehen dürfen?"

Wolbergs sagt, das, wofür er angeklagt sei, das sei alles ganz normal. Er verteidigt, dass Spenden aufgeteilt werden, so dass die Namen der Spender nicht bekannt werden. Das sei "kein Regensburg- Phänomen", sondern üblich in der ganzen Bundesrepublik. Die Spender wollten nicht mit der Partei in Verbindung gebracht werden, sie wollten nicht von anderen angebettelt werden. Darauf müsse man doch Rücksicht nehmen. "Wie glauben wir eigentlich, wie wir mit Spenderdaten umgehen dürfen?" herrscht er die Staatsanwältin an.

Das Parteiengesetz ist da allerdings recht deutlich: Es will Transparenz. Der Bürger soll erkennen können, von wem Parteien unterstützt werden. Bei Spenden über 10 000 Euro muss der Name genannt werden. Wolbergs bekam 48 Spenden aus dem Umfeld eines Regensburger Bauträgers -jeweils in Höhe von 9.900 Euro. Die Staatsanwaltschaft sieht da eine bedenkliche Abhängigkeit. Wolbergs aber sagt: "Bei jedem, der in Regensburg gespendet hat, wusste ich, dass ich mit dem zu tun haben werde. Das ist doch völlig normal." Eine überschaubare Stadt eben.

Staatsanwältin Ernstberger und ihre Kollegin sitzen unbewegt. Sie schreiben mit, was Wolbergs sagt. Sie werden noch lange mit einander zu tun haben, im gleichen Raum, nur drei Meter vor einander entfernt. 70 Verhandlungstage sind für den Prozess reserviert. Dass die Wut von Wolbergs sich legt, ist nicht zu erwarten.