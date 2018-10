24. Oktober 2018, 18:45 Uhr Korruptionsaffäre Die nächste Strafanzeige

CSU-Stadtrat geht gegen Regensburger Bauunternehmer vor

Von Andreas Glas, Regensburg

Der Korruptionsprozess gegen Regensburgs suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) und Bauunternehmer Volker Tretzel sorgt auch außerhalb des Gerichtssaals für Auseinandersetzungen. Nachdem zunächst Tretzels Strafverteidiger Anzeige wegen Falschaussage gegen CSU-Stadtrat Christian Schlegl erstattet hatten, hat Schlegl nun seinerseits Strafanzeige gegen Tretzel und seine Verteidiger gestellt - wegen falscher Verdächtigung. Auslöser des Streits ist eine Äußerung Schlegls vom 4. Oktober, als der CSU-Politiker als Zeuge vor Gericht ausgesagt hatte. Es ging dabei um die Parteispenden eines weiteren Bauunternehmers, der bereits einen Schuldspruch dafür akzeptiert hat, dass er OB Wolbergs bestochen haben soll. Auf die Frage, ob auch der frühere OB-Kandidat Schlegl im Kommunalwahlkampf von diesem Unternehmer finanziell unterstützt worden sei, hatte dieser geantwortet: "Es gab keine Spende an die CSU." Das sei eine Falschaussage, so begründeten die Tretzel-Anwälte ihre Strafanzeige gegen Schlegl.

Diese Anzeige bezeichnet Schlegl als "taktisch durchschaubares Manöver", um seine Glaubwürdigkeit als Zeuge in Frage zu stellen - und schlägt nun also mit einer eigenen Anzeige zurück. Diese begründet Schlegls Anwalt damit, dass besagter Unternehmer wohl zwar für den CSU-Landtagswahlkampf 2013 gespendet habe, jedoch "nicht für den Wahlkampf unseres Mandanten" für die OB-Wahl 2014, die der CSU-Kandidat Schlegl gegen den SPD-Kandidaten Wolbergs verlor. Am 4. Oktober saßen sich die früheren Konkurrenten dann im Gerichtssaal gegenüber. Dabei sprach Schlegl mit Blick auf Wolbergs, Tretzel und den ebenfalls angeklagten früheren SPD-Rathausfraktionschef Norbert Hartl unter anderem von "Freunderlwirtschaft" und "Mauschelei". Die Verteidiger der Angeklagten wiesen Schlegls Vorwürfe zurück, nannten dessen Aussagen unglaubwürdig und deuteten an, dass Schlegl die Beschuldigten lediglich aus Rache für seine Niederlage gegen Wolbergs bei der OB-Wahl 2014 zu belasten versuche.

Auch gegen Christian Schlegl läuft seit mehr als einem Jahr ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft - wie im Fall Wolbergs geht es auch bei ihm um fragwürdige Geldflüsse aus der Baubranche. Alle im Zusammenhang mit der Regensburger Korruptionsaffäre beschuldigten Personen haben bislang stets ihre Unschuld beteuert.