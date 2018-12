4. Dezember 2018, 18:57 Uhr Konzert "Die Idee ist, dass wir die Demenz ins Leben holen"

In der Nürnberger Klara-Kirche tritt ein besonderer Chor auf. Kranke und gesunde Menschen singen miteinander

Interview von Olaf Przybilla , Nürnberg

An diesem Mittwoch um 19 Uhr tritt in der Nürnberger Klara-Kirche ein besonderer Chor auf. An dem Konzert nehmen auch Menschen mit Demenz-Erkrankung teil. Ein Gespräch mit Antje Jones, der Geschäftsführerin der Angehörigenberatung, die das Konzert veranstaltet.

SZ: Frau Jones, wann ist Ihnen diese Idee gekommen: ein öffentliches Konzert mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind?

Antje Jones: Beim Spazierengehen mit meinem kleinen Therapiehund. Den hab ich immer dabei, weil er Menschen so gut erreicht. Wir sind mit dem Chor ...