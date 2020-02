In der letzten Reihe sitzen und unauffällig schlafen - für die Schüler im Gymnasium Fockenfeld unmöglich. Nur noch sechs junge Männer besuchen die Schule im oberpfälzischen Konnersreuth. Da hat der Lehrer jeden im Blick. Die schwindende Schülerzahl ist einer der Gründe, weshalb das Spätberufenenseminar zum Schuljahresende schließt. Personalmangel und ein erheblicher Sanierungsbedarf trugen zu der Entscheidung bei, wie Seminarleiter Bruder Markus Adelt sagt. Internatsträger ist die Ordensprovinz der Oblaten des heiligen Franz von Sales.

Der Klosterkomplex hat zahllose Räume, Flure, Treppenhäuser und eine Kirche. Das Gebäude steht inzwischen weitgehend leer. Einige der verbliebenen acht Brüder der Ordensprovinz leben noch dort. Die sechs Schüler bewohnen ihre Internatszimmer. Statt im großen Speisesaal essen sie in der Küche, einige Freizeiträume sind noch in Betrieb - und ein Klassenzimmer.

Das liegt neben dem Direktorat von Schulleiter Albert Bauer. Der Mathe- und Physiklehrer hat seine Schränke zum Teil bereits leer geräumt. Denn während die Schüler für die Abiturprüfungen lernen, hat Bauer schon zum Schulhalbjahr seinen letzten Tag in Fockenfeld. Er fängt als Schulleiter am Stiftland-Gymnasium in Tirschenreuth an. Sein dortiger Vorgänger, der in Ruhestand geht, übernimmt bis zum Sommer den Mathe- und Physikunterricht von Bauer in Fockenfeld, sodass die Abiturienten keinen Lehrstoff versäumen.

Es herrscht ein wenig Endzeitstimmung in der Schule, die Laune von Schülern und Lehrern ist aber nicht getrübt. Die Abiturienten sehen in der kleinen Gruppe vor allem Vorteile. "Man muss schon mehr mitarbeiten", sagt Raphael Steinhofer, 23, der aus der Nähe von Passau stammt. Jedoch bekomme man im Unterricht mehr mit und die Lehrer könnten besser auf die Schüler eingehen. So sieht das auch Rektor Bauer. Als Lehrer lerne man die Schüler viel schneller kennen. "Nicht nur mit dem Namen, sondern auch von ihrem Wesen her." Das seien beste Voraussetzungen für das schulische Arbeiten gewesen.

Die Atmosphäre im Internat sei familiär, sagen die Schüler. Auch die Abgeschiedenheit störe sie nicht. Man brauche eben ein Auto, um ab und zu nach Tirschenreuth oder Weiden fahren zu können. Der Tagesablauf ist internatsmäßig durchgeplant, wie Alexander Arnstadt schildert: Jeden Morgen freiwillige Teilnahme an einer Messe, einmal wöchentlich verpflichtend eine Abendmesse, ansonsten gemeinsames Frühstück und Mittagessen, fakultativ auch Abendessen. Nachmittags Unterricht oder Freizeit. Der 19-Jährige aus der Nähe von Chemnitz will nach dem Abitur eine Kfz-Ausbildung machen, sein Mitschüler Steinhofer plant ein Theologiestudium.

Außer dem Unterricht sei das Miteinander immer wichtig gewesen, sagt Bruder Markus. Fahrten in Konzerte und ins Theater, Skifreizeiten, Lagerfeuerabende und Kinobesuche gehörten ebenso dazu wie Tisch- und Altpapierdienst, Messner- und Ministrantendienst. "Das ist kein Hotel, hier müssen alle zusammenhelfen." Vor zwei Jahren gab die Ordensprovinz bekannt, das Gymnasium schließen zu wollen. So ist der Seminarleiter nun in gewisser Weise auch froh, dass es bald vorbei ist. "Irgendwann muss dann Schluss sein." Wie es für ihn selber weitergeht, weiß der 50-Jährige noch nicht.

Nicht nur rückläufige Schülerzahlen führten zum Aus, wie Bruder Markus sagt. Es gebe auch immer weniger Mitbrüder und somit zu wenig Personal. Zurzeit würden die Schüler auch von pensionierten Lehrern unterrichtet, das Fach Latein etwa habe ein 83-jähriger Mitbruder übernommen. Externes Personal anzustellen, wäre schlichtweg zu teuer. Ein dritter Grund sei der Zustand des Gebäudes, der bei fortlaufendem Schulbetrieb eine Generalsanierung erforderlich machen würde, sagt der Seminarleiter. Nun will die Ordensprovinz den riesigen Gebäudekomplex verkaufen - am liebsten für eine karitative Nutzung.

Die Spätberufenenschule wurde 1946 in Eichstätt gegründet, um Kriegsheimkehrern den Weg zum Abitur zu ermöglichen. Seit 1955 ist sie in Konnersreuth angesiedelt. Sie bot Unterricht ab der zehnten Jahrgangsstufe an. Die Schüler hatten in der Regel bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung oder einen Haupt- beziehungsweise Realschulabschluss. Zuletzt war die Einrichtung das kleinste Gymnasium im Freistaat, wie auch das Kultusministerium mitteilt. Die Fockenfelder gehen sogar davon aus, das kleinste Gymnasium Deutschlands zu sein. Am 25. April veranstaltet die Schule ein Abschlussfest und hofft auf den Besuch zahlreicher Absolventen.