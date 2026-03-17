Die zwei Herren in den weißen Hemden stellen sich recht gut an in der Imbissbude, Brot, Fleisch, Salat, Knoblauchsoße, fertig und raus damit über den Tresen. Die CSU in Rosenheim spendiert im Kommunalwahlkampf mehrere Hundert Döner, Landrat Otto Lederer und Oberbürgermeister Andreas März – beide müssen nächsten Sonntag in die Stichwahl – werkeln im „King Imbiss“. Die Schlange, die Straße lang vorbei am CSU-Pavillon, ist riesig. Ganz vorn warten vor allem Kinder und Jugendliche, viele mit Migrationshintergrund. Sie haben sich anscheinend schlau gemacht über die Protagonisten der örtlichen Politik, immer wieder hört man aus dem Pulk der ausgestreckten Arme heraus: „Andi, Otto, gib Döner!“