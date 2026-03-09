Helmut Knaus ist seit zwölf Jahren Bürgermeister von Philippsreut im Bayerischen Wald. In dieser Zeit hat der 64-Jährige von der Bayernpartei sich den Ruf eines Gemeindeoberhauptes erarbeitet, das nicht nur verwaltet und anschafft, sondern selbst anpackt. In der kleinen Gemeinde mit gut 600 Einwohnern übernimmt er vieles, was woanders Bauhof oder Handwerker erledigen würden. Knaus fährt im Winter schon mal selbst Schneepflug, baut eine Heizung im Feuerwehrhaus ein und legt sogar beim Breitbandausbau im eigenen Rathaus Hand an.