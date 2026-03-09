Helmut Knaus ist seit zwölf Jahren Bürgermeister von Philippsreut im Bayerischen Wald. In dieser Zeit hat der 64-Jährige von der Bayernpartei sich den Ruf eines Gemeindeoberhauptes erarbeitet, das nicht nur verwaltet und anschafft, sondern selbst anpackt. In der kleinen Gemeinde mit gut 600 Einwohnern übernimmt er vieles, was woanders Bauhof oder Handwerker erledigen würden. Knaus fährt im Winter schon mal selbst Schneepflug, baut eine Heizung im Feuerwehrhaus ein und legt sogar beim Breitbandausbau im eigenen Rathaus Hand an.
Kommunalwahlen in BayernDieser Mann stand nicht zur Wahl – und bekommt die absolute Mehrheit
Eigentlich wollte Helmut Knaus nicht mehr Bürgermeister von Philippsreut sein. Eigentlich. Doch die Wählerinnen und Wähler schrieben seinen Namen hundertfach auf die Wahlzettel. Ein Anruf beim Bürgermeister wider Willen.
Interview von Patrick Wehner
Kommunalwahlen 2026:Bayern wählt
Wer sind die neuen Bürgermeister und Landräte, wo kommt es zu einer Stichwahl und welche Mehrheiten gibt es in den Stadträten und Kreistagen? Ein Überblick in Karten und Grafiken.
