Zum Hauptinhalt springen

Kommunalwahlen in BayernDieser Mann stand nicht zur Wahl – und bekommt die absolute Mehrheit

Lesezeit: 2 Min.

Helmut Knaus wurde gegen seinen Willen gewählt.
Helmut Knaus wurde gegen seinen Willen gewählt. Sebastian Beck

Eigentlich wollte Helmut Knaus nicht mehr Bürgermeister von Philippsreut sein. Eigentlich. Doch die Wählerinnen und Wähler  schrieben seinen Namen hundertfach auf die Wahlzettel. Ein Anruf beim Bürgermeister wider Willen.

Interview von Patrick Wehner

Helmut Knaus ist seit zwölf Jahren Bürgermeister von Philippsreut im Bayerischen Wald. In dieser Zeit hat der 64-Jährige von der Bayernpartei sich den Ruf eines Gemeindeoberhauptes erarbeitet, das nicht nur verwaltet und anschafft, sondern selbst anpackt. In der kleinen Gemeinde mit gut 600 Einwohnern übernimmt er vieles, was woanders Bauhof oder Handwerker erledigen würden. Knaus fährt im Winter schon mal selbst Schneepflug, baut eine Heizung im Feuerwehrhaus ein und legt sogar beim Breitbandausbau im eigenen Rathaus Hand an.

Zur SZ-Startseite

LiveKommunalwahlen 2026
:Bayern wählt

Wer sind die neuen Bürgermeister und Landräte, wo kommt es zu einer Stichwahl und welche Mehrheiten gibt es in den Stadträten und Kreistagen? Ein Überblick in Karten und Grafiken.

Marius Antonini, Markus Hametner, Stefan Kloiber, Sören Müller-Hansen, Niklas Schneider, Oliver Schnuck und Sarah Unterhitzenberger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite